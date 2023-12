X vise 100 millions de dollars de publicité politique pour les élections de 2024

X, anciennement Twitter, a créé une nouvelle équipe spécialement conçue pour générer des revenus publicitaires pour les annonceurs politiques. L’objectif de cette équipe est de générer 100 millions de dollars de revenus publicitaires avant les élections politiques de 2024, comme le rapporte le Financial Times.

Cette initiative a été considérée par les critiques comme une réponse aux annonceurs qui quittent la plateforme en raison d’une année 2023 turbulente pour X.

2023 : une année turbulente pour X et ses recettes publicitaires

De grandes entreprises telles que Coca-Cola, Disney et Apple n’ont pas apprécié que le milliardaire semble approuver un message antisémite sur X. Les annonceurs se sont alors retirés de la plateforme :

You have said the actual truth — Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2023

Les annonceurs se sont donc retirés de la plateforme. Le New York Times a estimé à 75 millions de dollars la perte de recettes publicitaires. Les relations avec les annonceurs sont devenues encore plus tendues lorsque Elon Musk a juré et réprimandé à plusieurs reprises les annonceurs qui ont quitté la plateforme, notamment Bob Iger, PDG de Disney, au début de l’année.

Dans l’interview accordée à DealBook, Musk a déclaré que le « boycott publicitaire […] va tuer l’entreprise », affirmant que « le monde entier saura que ces annonceurs ont tué l’entreprise ».

Musk a ensuite présenté des excuses publiques pour ce tweet, admettant qu’il s’agissait sans doute du pire message de son histoire sur le site, et a indiqué qu’il s’agissait d’un des nombreux tweets « stupides ».

L’équipe publicitaire de X

X a embauché Sten McGuire, qui travaillait auparavant dans les services de vente politique de Hulu et de Disney. L’entreprise recrute également activement pour l’équipe de vente de publicités politiques sur LinkedIn.

Le chiffre d’affaires a fortement chuté depuis le rachat de la plateforme par Elon Musk. En octobre, on estimait que X avait perdu 57 % de sa valeur par rapport aux 44 milliards de dollars que Musk avait été contraint de payer pour acheter l’entreprise.

Cette nouvelle équipe a été formée pour récupérer les investissements publicitaires perdus, les précédents chiffres de la publicité politique sont un contraste frappant avec les 100 millions de dollars que l’équipe espère générer.

« Au cours des élections de mi-mandat de 2018, X, alors connu sous le nom de Twitter, n’a rapporté qu’environ 3 millions de dollars en publicité politique. Au 11 décembre, la société avait fait environ 4,7 millions de dollars depuis le début de 2023 à partir de publicités politiques, selon les données de divulgation qui peuvent être demandées à l’entreprise », indique l’article du Financial Times.

Cela signifie qu’une augmentation de 95 % serait nécessaire pour que cette nouvelle équipe de publicité politique soit couronnée de succès avant les élections politiques de novembre 2024.