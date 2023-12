by

by

Apple dévoile iOS 17.2 avec des innovations telles que Journal et l’enregistrement vidéo spatiale

Apple dévoile iOS 17.2 avec des innovations telles que Journal et l'enregistrement vidéo spatiale

Après deux versions bêta, Apple vient de publier iOS 17.2 pour le grand public. En effet, la mise à jour iOS 17.2 d’Apple est désormais disponible pour les récents iPhone. Cette mise à jour inclut la nouvelle application Journal d’Apple, conçue pour vous inciter à écrire sur les événements de votre vie à l’aide d’invites qui puisent dans les données de votre téléphone, ainsi que l’option d’enregistrement de vidéos spatiales.

Annoncée lors de la WWDC en juin, l’application Journal est une fonctionnalité axée sur la santé et le bien-être qui vise à vous faire réfléchir sur les petits et grands moments de votre vie. Bien que j’ai trouvé son interface un peu basique lorsque je l’ai essayée en version bêta, sa force réside dans sa capacité à reconnaître les « moments » à partir des données de votre téléphone, notamment les lieux que vous avez visités, les photos que vous avez prises ou les séances d’entraînement que vous avez effectuées. Elle peut ensuite faire des suggestions d’écriture basées sur ces moments.

L’enregistrement de vidéos spatiales est également pris en charge, une fonctionnalité annoncée en même temps que l’iPhone 15 en septembre. Cette fonction consiste à enregistrer simultanément des séquences à partir de la caméra principale et de la caméra ultra-large du téléphone pour créer des vidéos en 3D. Pour l’instant, il est difficile de trouver quelque chose à faire avec ces séquences, mais elles sont conçues pour être lues sur le casque Vision Pro qui sortira l’année prochaine.

Parmi les autres fonctionnalités disponibles dans la version finale d’iOS 17.2, citons la possibilité de configurer le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro pour traduire des phrases, de nouveaux widgets météo et de nouvelles fonctionnalités pour l’application Messages, notamment un bouton de rattrapage pratique permettant de passer rapidement au premier message non lu d’une conversation.

La mise à jour ajoute également la prise en charge Qi2 pour les iPhone 13 et 14 et ce qui semble être une charge sans fil 15W plus rapide sans avoir besoin d’un chargeur de marque MagSafe.

D’autres mises à jour de ses OS

Apple a également mis à jour d’autres parties de son écosystème lundi avec quelques changements notables. watchOS 10.2 permet aux propriétaires de Series 9 ou Ultra 2 d’enregistrer les données de l’application Santé à l’aide de Siri sur la Watch, ce qui, selon Apple, n’est possible que grâce à la capacité de Siri sur l’appareil de la puce S9. La mise à jour rétablit également la possibilité de glisser sur l’écran de la montre pour changer de cadran, qu’Apple avait supprimée lors du lancement de watchOS 10. La mise à jour tvOS 17.2 pour l’Apple TV ajoute une nouvelle fonction de barre latérale pour un changement rapide de profil et une application TV redessinée.

iOS 17.2 est disponible pour la même gamme de modèles d’iPhone qu’iOS 17. Il s’agit notamment des iPhone phares remontant aux iPhone XS, XS Max et XR de 2018, ainsi que des iPhone SE de seconde et troisième génération. Pour la télécharger, rendez-vous dans l’application Réglages, puis cliquez sur Général, Mise à jour logicielle, et suivez les instructions pour l’installer. Les déploiements de ces mises à jour peuvent parfois être échelonnés, il se peut donc que vous deviez attendre qu’une icône de notification apparaisse dans l’application Réglages pour savoir qu’elle est disponible pour votre appareil.