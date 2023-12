Threads de Meta débarque enfin dans l’UE, offrant une nouvelle expérience de réseau social

Meta s’attend à ce que ces chiffres augmentent encore avec l’arrivée de l’Union européenne. Il est vrai que cela serait probablement plus efficace si le service était disponible dès le départ pour les utilisateurs de l’UE, mais nous verrons bien. Meta commercialisera probablement Threads de manière intensive depuis Instagram et Facebook pour les utilisateurs de l’UE, du moins dans un premier temps.

Meta a récemment annoncé que ce changement interviendrait aujourd’hui, et c’est ce qui s’est passé. Il y avait un compte à rebours sur Threads.net, il est maintenant terminé et vous pouvez accéder librement au réseau si vous vivez dans l’UE. Pour coïncider avec le lancement d’aujourd’hui, Meta donne aux utilisateurs de la région la possibilité de naviguer sur Threads sans avoir besoin d’un profil . En revanche, pour publier ou interagir avec le contenu, il faudra toujours disposer d’un compte Instagram.