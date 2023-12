Proton Mail lance enfin son client de bureau pour Windows et macOS

La nouvelle application de bureau Proton Mail devrait offrir une meilleure expérience que l’application Web ou la complexité de Proton Bridge, tout en conservant les avantages d’un client de messagerie de bureau tels que le support hors ligne, de meilleures notifications, et plus encore. Andy Yen, PDG de Proton, a ajouté que « bien que de nombreuses personnes utilisent la messagerie sur leur bureau dans un navigateur, les applications de bureau peuvent encore offrir certains avantages tels qu’une meilleure prise en charge hors ligne. C’est pourquoi nous avons décidé de lancer une application de bureau, ce que même Gmail ne propose pas. Avec notre support pour les applications de messagerie tierces par Proton Mail Bridge, les utilisateurs ont maintenant un ensemble complet d’options pour accéder à leurs e-mails chiffrés sur le bureau ».

La version de bureau devrait avoir toutes les mêmes fonctionnalités que Proton Mail a actuellement sur votre navigateur, et il intègre également Proton Calendar, de sorte que vous pouvez également avoir accès à votre calendrier (chiffré) et les événements à partir de la même application. Jusqu’à présent, Proton Mail sur le bureau était limité à l’application Web, ou à des clients de messagerie tiers (comme Thunderbird, Apple Mail, et Microsoft Outlook) connectés à Proton Bridge en tant que serveur IMAP local.

Proton propose aujourd’hui toute une série de logiciels destinés aux passionnés de la vie privée et de la sécurité, qui respectent les normes de chiffrement les plus strictes, mais tout a commencé lorsque la société a lancé Proton Mail. Il s’agissait du premier produit de l’entreprise en 2013, mais il n’existait pas encore de véritable client de bureau. Cela est en train de changer.