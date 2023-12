Threads a désormais des hashtags : les Tags

L’application Threads de Meta va révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec le contenu, comme l’a annoncé Adam Mosseri, responsable d’Instagram. Selon lui, la plateforme déploie à l’échelle mondiale une nouvelle fonctionnalité appelée « Tags », une version créative des hashtags traditionnels.

Contrairement aux hashtags conventionnels, les tags sur Threads offrent un moyen plus flexible et expressif de catégoriser le contenu. Les utilisateurs peuvent créer un tag en appuyant sur le symbole # , puis en tapant le sujet de leur choix. L’aspect unique des balises est leur capacité à englober des phrases entières, avec des espaces et des caractères spéciaux. Ce format étendu permet une identification plus descriptive et plus nuancée que la limite d’un seul mot des hashtags traditionnels.

Mais il y a un hic : Threads limite les utilisateurs à la création d’un seul tag par message. Cette contrainte a pour but de rationaliser le contenu et d’éviter l’encombrement souvent associé à la surutilisation des hashtags.

L’objectif principal des Tags est le même que celui des hashtags : mettre en relation des personnes partageant les mêmes centres d’intérêt. « Si vous partagez sur Threads, [les tags] sont un excellent moyen d’entrer en contact avec des personnes qui s’intéressent aux sujets dont vous parlez », explique Mosseri. Pour les utilisateurs, cela signifie une capacité accrue à approfondir leurs centres d’intérêt et à découvrir des contenus connexes de manière plus efficace.

La mise en œuvre par Meta des tags dans les fils de discussion, y compris la limite d’un seul tag, est considérée comme une mesure stratégique visant à lutter contre le problème prévalent du spam de hashtag. Cette approche pourrait améliorer considérablement l’expérience de l’utilisateur en facilitant la recherche de contenus pertinents et attrayants.

Comme pour toute nouvelle fonctionnalité, le succès des tags dépendra en grande partie de l’adoption par les utilisateurs. S’ils sont adoptés par la communauté Threads, les tags pourraient devenir un outil puissant pour découvrir et participer à des conversations sur divers sujets. La couverture prochaine d’événements pourrait être une excellente occasion de voir les tags en action et d’évaluer leur efficacité pour améliorer l’engagement des utilisateurs sur la plateforme.

J’aime la mise en œuvre de Meta, même la limite d’un seul tag, car cela semble être un moyen intelligent d’empêcher l’ennuyeux spam de hashtag.