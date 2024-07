Accueil » Galaxy Watch 7 et Watch Ultra : Tout ce que vous devez savoir avant le 10 juillet

Galaxy Watch 7 et Watch Ultra : Tout ce que vous devez savoir avant le 10 juillet

Galaxy Watch 7 et Watch Ultra : Tout ce que vous devez savoir avant le 10 juillet

Samsung se prépare à dévoiler une gamme impressionnante de nouveaux produits lors de son événement estival Unpacked, prévu pour le 10 juillet. Parmi les produits les plus attendus figurent les Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra. Mais, il semblerait que vous n’ayez pas à attendre pour connaître tous les détails des nouvelles smartwatches du géant de la technologie.

Grâce à une fuite de Dealabs, nous avons maintenant une idée précise des spécifications de ces nouvelles montres connectées.

La Galaxy Watch 7 sera disponible en deux tailles (40 mm et 44 mm), avec une variante 4G. Quant à la Galaxy Watch Ultra, elle sera disponible en une seule taille (47 mm) et offrira une connectivité Bluetooth et 4G.

Spécifications des Galaxy Watch 7 et Galaxy Watch Ultra

Galaxy Watch 7

Tailles disponibles : 40 mm et 44 mm

Variantes : Bluetooth et 4G

Matériaux : Boîtier en aluminium Armor, écran en verre saphir, dos en verre 3D

Écran : 40mm : 1,3 pouce (432 x 432), 330 ppp, Super AMOLED 44mm : 1,5 pouce (480 x 480), 327 ppp, Super AMOLED

Processeur : Exynos W1000

Mémoire et stockage : 2 Go de RAM, 32 Go de stockage

Batterie : 40 mm : 300 mAh 44 mm : 425 mAh

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz, NFC, GPS double fréquence (L1+L5)

Systèmes d’exploitation : One UI Watch 6.0

Capteurs : GPS, capteur de lumière et géomagnétique, accéléromètre, gyroscope, baromètre, température, fréquence cardiaque, microphone et haut-parleur

Résistance : IP6X, 5 ATM, IP68, MID STD 810 H

Compatibilité : Android 11.0 ou supérieur, RAM 1.5 Go ou plus

Galaxy Watch Ultra

Taille disponible : 47 mm

Variantes : Bluetooth et 4G

Matériaux : Boîtier en titane, écran en cristal saphir, dos en verre 3D

Écran : 1,5″ (480 x 480), 327 ppp, Super AMOLED

Processeur : Exynos W1000

Mémoire et stockage : 2 Go de RAM, 32 Go de stockage

Batterie : 590 mAh

Connectivité : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4 GHz & 5 GHz, NFC, GPS double fréquence (L1+L5)

Systèmes d’exploitation : One UI Watch 6.0

Capteurs : GPS, capteur de lumière et géomagnétique, accéléromètre, gyroscope, baromètre, température, fréquence cardiaque, microphone et haut-parleur

Résistance : IP6X, 10 ATM, IP68, MID STD 810 H

Compatibilité : Android 11.0 ou supérieur, RAM 1.5 Go ou plus

Prix et couleurs

Galaxy Watch 7

La Galaxy Watch 7 sera disponible dans les coloris Vert et Crème (40 mm), Vert et Argent (44 mm) pour les versions Bluetooth et 4G. Voici les prix envisagés :

40mm Bluetooth : 319 €

44mm Bluetooth : 349 €

40mm Bluetooth et 4G : 369 €

44mm Bluetooth et 4G : 399 €

Galaxy Watch Ultra

Quant à la Galaxy Watch Ultra, elle sera disponible en Titane Gris, Titane Argent, Titane Blanc, au prix de 699 euros.