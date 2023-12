Nothing prévoit de dévoiler sa dernière innovation au MWC 2024 à Barcelone

Le CES 2024 arrive à grands pas, mais c’est déjà de l’histoire ancienne — il est temps de commencer à parler du Mobile World Congress (MWC) 2024 !

La société technologique basée au Royaume-Uni et dirigée par Carl Pei, Nothing, a confirmé qu’elle organisera un événement lors du Mobile World Congress (MWC) 2024 à Barcelone le 27 février prochain. L’invitation présente simplement un fond en verre avec le texte « Nothing to see » ainsi que la date et le lieu. Dans l’e-mail accompagnant l’invitation, Nothing indique également qu’elle aura « quelque chose de spécial » à montrer.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des précédentes stratégies de Nothing, qui consistaient à créer une médiatisation autour de la sortie de leurs smartphones lors des conférences du MWC. Pour rappel, lors du MWC 2023, la société a annoncé des détails sur le chipset utilisé dans le Nothing Phone (2) en partenariat avec Qualcomm.

Bien que les détails restent rares, on s’attend à ce que Nothing utilise cette exposition médiatique pour présenter sa dernière offre, qui pourrait être le Nothing Phone (3) ou un potentiel successeur du Phone (2), appelé Phone (2a).

Des rumeurs ont déjà commencé à circuler sur le design du prochain appareil. On pense que Nothing conservera son dos transparent distinctif, qui est devenu un élément caractéristique de ses précédents modèles. En outre, l’observation récente d’un smartphone Nothing portant le numéro de modèle A142 sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) suggère que le nouvel appareil pourrait être doté d’un écran AMOLED de 6,7 pouces et pourrait être équipé d’un chipset Snapdragon ou MediaTek Dimensity de milieu de gamme.

Elle peut surprendre ?

Les deux plus gros défauts du Nothing Phone (1) étaient le processeur et la caméra. Le Nothing Phone (2) a résolu le problème du processeur avec l’excellent Snapdragon 8+ Gen 1. Il est possible que Nothing se concentre sur l’amélioration de la caméra du Phone (3) et profite de l’événement de février pour annoncer quelque chose de nouveau. Peut-être un capteur haut de gamme ? Peut-être un nouveau système basé sur l’IA ? Il pourrait s’agir de n’importe quoi, vraiment.

Les fans et les passionnés de technologie attendent avec impatience l’annonce de la dernière création de Nothing, qui continue à faire des vagues dans l’industrie. L’événement MWC 2024 aura lieu le 27 février à Barcelone, au cours d’une conférence de quatre jours qui se déroulera du 26 au 29 février.