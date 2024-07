Apple Intelligence : Certaines fonctionnalités d’IA bientôt sous abonnement ?

Depuis que Apple a annoncé « Apple Intelligence » lors de la WWDC 2024, les gens sont plus qu’excités à l’idée de mettre la main sur les nombreuses fonctionnalités d’IA lorsqu’elles arriveront plus tard dans l’année.

Aujourd’hui, des rumeurs laissent entendre que Apple pourrait saisir l’occasion de transformer les fonctions d’IA en services payants. Dans sa dernière lettre d’information, Mark Gurman a déclaré : « Bien que Apple Intelligence soit gratuite au départ, le plan d’Apple à long terme est de gagner de l’argent grâce à ses capacités ». Ainsi, le géant pourrait lancer quelque chose comme « Apple Intelligence+ » avec certaines fonctionnalités verrouillées derrière un service d’abonnement mensuel.

Apple Intelligence pourrait s’inspirer du service iCloud+ actuel et nécessiter un abonnement mensuel. Il pourrait également être intégré à l’abonnement Apple One.

Si tout cela se concrétise, Apple pourrait se retrouver en position de force dans quelques années. L’entreprise sera moins dépendante des modifications matérielles pour mener ses activités et gagnera de l’argent grâce à l’IA, ce que tout le monde espère dans la Silicon Valley.

Mark Gurman affirme également que si Apple commence à faire de ses propres fonctionnalités d’IA un flux de revenus de services, cela pourrait permettre à l’entreprise de compenser la lenteur de ses mises à niveau matérielles. En fin de compte, Apple s’appuierait moins sur les modifications matérielles pour stimuler son activité.

Samsung a déjà confirmé qu’elle offrirait les fonctions Galaxy AI gratuitement jusqu’en 2025. Par la suite, des frais d’abonnement seront facturés pour certaines fonctions d’IA.

Apple envisage de nombreux revenus avec Apple Intelligence

En plus de l’abonnement aux fonctions avancées d’Apple Intelligence, Apple s’est déjà positionné pour recevoir une part des revenus chaque fois qu’un utilisateur s’inscrit aux niveaux payants de ChatGPT d’OpenAI et d’autres services d’IA tiers. Gurman s’attend à ce qu’Apple s’associe à Google et à Anthropic pour leurs services d’intelligence artificielle. Par ailleurs, une alliance Apple-Google devrait être annoncée lorsque Apple Intelligence arrivera plus tard cet automne avec iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia en version bêta.

Il faut savoir qu’Apple a refusé le partenariat avec Meta dans le domaine de l’IA pour des raisons de confidentialité. En attendant, le géant technologique de Cupertino cherche un partenariat pour les marchés chinois, où ChatGPT et d’autres services d’IA ne sont pas disponibles.

Cela signifie que si vous voulez exploiter toutes les capacités de l’intelligence d’Apple, vous devez passer à l’iPhone 15 Pro, 15 Pro Max, ou économiser votre argent pour la prochaine série d’iPhone 16. En outre, vous pourriez avoir besoin d’un abonnement mensuel.

La grande question est de savoir quelles fonctionnalités d’Apple Intelligence resteront gratuites et lesquelles ne le seront pas. Ce sera le facteur décisif pour savoir si les gens opteront pour l’abonnement ou s’ils se contenteront des fonctionnalités gratuites. Par ailleurs, l’une des principales questions est de savoir si les utilisateurs sont prêts à mettre à jour leurs iPhone pour bénéficier de Apple Intelligence. Il sera intéressant de voir comment les choses se dérouleront lorsque Apple fera une déclaration officielle ou lorsque l’Apple Intelligence arrivera enfin à l’automne.