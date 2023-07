Instagram Threads : tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle application rivale de Twitter

Alors que tout l’Internet s’interroge sur l’identité du vainqueur d’un match en cage entre Mark Zuckerberg et Elon Musk, leurs entreprises respectives s’affrontent désormais officiellement. Hier, Instagram a lancé une nouvelle application de réseaux sociaux appelée Threads, une plateforme axée sur le texte qui concurrence directement le Twitter de Musk.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur la nouvelle application Threads.

Qu’est-ce que Threads ?

Threads, le concurrent textuel d’Instagram, arrive à un moment où les utilisateurs ont exprimé leur mécontentement à l’égard des récents changements apportés à Twitter. Cette nouvelle plateforme offre une interface familière, mais avec une touche unique. Contrairement à Instagram, qui est saturé d’éléments visuels tels que des Reels, des vidéos, des photos et des Stories, Threads est une application textuelle conçue pour les conversations.

Dès l’ouverture de l’application, les utilisateurs ont la possibilité de connecter leur compte Instagram à Threads. Ils peuvent ensuite modifier le urs informations ou leur bio et suivre des contacts connus. Une fois ces étapes initiales franchies, les utilisateurs sont accueillis par un flux de textes courts, qui s’éloigne du flux visuellement lourd d’Instagram.

Threads permet aux utilisateurs de composer des messages textuels et de joindre des photos et des vidéos s’ils le souhaitent, offrant ainsi un mélange de l’attrait visuel d’Instagram et de l’approche centrée sur le texte de Twitter. L’engagement sur Threads est exactement ce que vous attendez : les utilisateurs peuvent aimer, commenter et réafficher (y compris en citant un message) un message. Il est également possible de partager une publication dans une story ou un flux Instagram.

L’application a déjà gagné plus de 30 millions d’utilisateurs au cours de sa première journée. Des entreprises de renom telles que Netflix et HBO, ainsi que des célébrités comme Jennifer Lopez et Shakira, ont également rejoint la plateforme. Mark Zuckerberg a écrit le tout premier Thread en disant “Let’s do this. Bienvenue sur Threads” avec un emoji de feu.

Comment s’inscrire à Threads ?

Vous pouvez vous inscrire à Threads en téléchargeant l’application sur l’App Store d’Apple ou le Play Store de Google. Il convient de noter que l’application Threads n’est pas disponible dans l’Union européenne pour l’instant. Autrement dit, vous devrez installer l’application par le chargement de sources externes, dont un lien se trouve ici.

De plus, il n’y a pas d’application Web disponible pour le moment. Bien que vous puissiez consulter Threads sur le Web, vous ne pouvez pas interagir avec un message sur un navigateur Web – vous devrez utiliser l’application Threads pour cela.

Une fois l’application téléchargée, vous pourrez vous connecter avec votre compte Instagram. Si vous n’avez pas installé l’application Instagram, il vous sera demandé de saisir votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Vous pouvez ensuite créer votre profil, suivre les personnes que vous connaissez et commencer à utiliser l’appli Threads.

Fonctionnalités

Étant donné qu’il s’agit de la première version, Threads offre des fonctionnalités basiques mais essentielles. Actuellement, le flux affiché sur l’application présente les publications recommandées par l’algorithme d’Instagram et ceux partagées par les personnes que vous suivez. Il n’y a pas de flux réservé aux abonnés pour l’instant, mais Instagram indique qu’elle travaille sur cette fonctionnalité.

Les utilisateurs peuvent créer un message de 500 caractères maximum et, comme indiqué précédemment, ont la possibilité d’y joindre des GIF, des images et des vidéos. À l’instar d’Instagram, Threads offre la possibilité de créer un profil “privé”. Grâce à cette fonction, vos publications seront cachées aux personnes qui ne vous suivent pas.

Threads introduit également des fonctionnalités qui permettent aux utilisateurs de mieux contrôler leurs interactions. Par exemple, les utilisateurs peuvent limiter les réponses et les mentions dans leurs messages aux seules personnes qu’ils suivent ou les désactiver complètement. De plus, l’application permet également de bloquer des personnes et de mettre en sourdine des mots spécifiques. Notamment, toute personne que vous avez bloquée sur Instagram sera automatiquement bloquée sur Threads.

Une autre chose à noter ici est que Threads est une plateforme sans publicité. Cependant, au fur et à mesure que le nombre d’utilisateurs augmentera, Instagram introduira certainement des publicités sur Threads. Après tout, Threads est une plateforme Meta, et la publicité est la principale source de revenus de l’entreprise.

En quoi Threads est-il différent de Twitter ?

Bien qu’à première vue, Threads puisse sembler analogue à Twitter, il existe des différences essentielles entre les deux plateformes. Instagram indique qu’elle travaille à rendre Threads compatible avec ActivityPub, un protocole de réseaux sociaux décentralisé. Ce protocole est actuellement utilisé par des applications telles que Mastodon et Bluesky.

Une fois la mise en œuvre d’ActivityPub effectuée, Threads sera très différent de Twitter. Les utilisateurs pourront suivre les utilisateurs de Mastodon et de Bluesky et interagir avec eux directement sur Threads, sans avoir à changer d’application. Cela signifie que le fil d’actualité d’un utilisateur sur Threads pourrait contenir des messages et des comptes de ces autres plateformes, créant ainsi une expérience de réseaux sociaux plus diversifiée et intégrée.

Cette communication inter-applications est rendue possible par l’utilisation du Fediverse, un réseau de plateformes de réseaux sociaux décentralisées qui peuvent communiquer entre elles. Cette fonctionnalité améliore non seulement l’expérience de l’utilisateur en permettant une interaction transparente entre les différentes plateformes, mais elle permet également la portabilité des comptes. Les utilisateurs pourront transférer leurs comptes d’un fournisseur à l’autre sans perdre de données ou de connexions, une fonctionnalité que Twitter n’offre pas actuellement.

Pour l’instant, Twitter n’a pas annoncé de plans pour devenir compatible avec le fediverse.