Instagram Threads ne sera pas une menace pour Twitter dans l'UE... pour l'instant

Threads sera disponible dans plus de 100 pays, et d’autres seront bientôt ajoutés, comme l’a déclaré un porte-parole de Meta. Cependant, Meta n’a pas fourni de liste de tous les pays dans lesquels Threads sera déployé.

La dernière application de Meta serait conçue pour importer des données d’une autre application de Meta — Instagram, y compris des informations comportementales et publicitaires. De telles pratiques sont courantes aux États-Unis, où le géant de Zuckerberg a fusionné les flux de données entre WhatsApp et Facebook. Le régulateur irlandais DPC (Data Protection Commission) s’est penché sur cette question sur le sol européen dès 2018, suivi d’une amende de 225 millions d’euros infligée à WhatsApp.

À ce stade, il est plus facile de dresser la liste des domaines dans lesquels Threads ne mettra pas son nez. Étant donné que Meta gagne de l’argent en suivant et en profilant les internautes pour vendre leur attention par ses outils de microciblage publicitaire comportemental, cela n’a rien de surprenant.

Si vous vivez en France et que vous aviez l’intention de remplacer en ce jeudi 6 juillet Twitter par la dernière application de Meta, Threads, alors vous allez être déçu ! En raison des règles de confidentialité en vigueur en Europe, Threads ne sera disponible le 6 juillet qu’aux États-Unis et au Royaume-Uni , où ces lois ne sont pas encore totalement imposées par la RGPD ou les règles de l’UE.