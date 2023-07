Instagram Threads est enfin disponible, voici comment s’inscrire

by

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a annoncé Threads, une application créée par l’équipe d’Instagram, après de multiples rumeurs. Et, elle est fascinante. D’innombrables alternatives à Twitter ont tenté de se faire un nom. Bluesky, Mastodon et d’autres, les « tueurs de Twitter » ne manquent pas. Mais, Instagram Threads pourrait être différent.

Pourquoi ? Instagram Threads bénéficie du soutien de Meta, le géant technologique à l’origine de Facebook, WhatsApp, etc. Elle est également directement liée à l’application principale d’Instagram, pour laquelle vous avez probablement déjà un compte. Threads sera-t-elle la prochaine « grande » application de réseaux sociaux ? Difficile à dire, mais si vous voulez l’essayer par vous-même, c’est très facile.

Elle offre un espace distinct pour partager du contenu textuel et engager des conversations en temps réel. Threads s’adresse à la fois aux créateurs et aux utilisateurs occasionnels, offrant une expérience unique.

Threads est facilement accessible en vous connectant avec votre compte Instagram. Votre nom d’utilisateur et votre vérification Instagram seront transférés automatiquement, et vous avez la possibilité de personnaliser votre profil Threads séparément.

Une meilleure accessibilité et une plus grande variété de contenus

Threads conserve les principales fonctionnalités d’accessibilité d’Instagram, notamment la prise en charge des lecteurs d’écran et les descriptions d’images générées par l’IA. L’application prend en charge les publications textuelles de 500 caractères maximum, ainsi que l’inclusion de liens, de photos et de vidéos d’une durée maximale de 5 minutes. Le partage de publications de Threads vers votre story Instagram ou d’autres plateformes est également simplifié grâce aux options fournies.

Meta a conçu Threads avec des outils qui favorisent les conversations positives et productives. Les utilisateurs ont le contrôle sur les personnes qui peuvent mentionner leurs posts et y répondre. Des options de filtrage sont disponibles pour masquer les réponses contenant des mots spécifiques. Le blocage, la restriction et le signalement de profils peuvent être effectués facilement à l’aide du menu à trois points.

Sécurité et directives communautaires

Threads respecte les directives communautaires d’Instagram, garantissant un environnement sûr pour les utilisateurs. Les investissements considérables de Meta dans la protection des utilisateurs et les efforts d’intégrité renforcent leur engagement à maintenir une plateforme sécurisée.

Meta prévoit de rendre Threads compatible avec ActivityPub, un protocole de réseau social ouvert du World Wide Web Consortium (W3C). Cette compatibilité permet d’interagir avec d’autres applications supportant ActivityPub, comme Mastodon et WordPress. Cette intégration permet de créer de nouvelles connexions et d’étendre les réseaux au-delà des applications sociales traditionnelles.

Meta vise à offrir aux utilisateurs un plus grand contrôle sur leur audience Threads. Il collabore avec ActivityPub pour offrir la possibilité de migrer le contenu vers un autre service et de cesser d’utiliser Threads. Cette vision favorise la diversité et l’interconnexion des réseaux, permettant une interaction transparente entre les applications compatibles.

Avantages des protocoles de réseaux sociaux ouverts

Les protocoles de réseaux sociaux ouverts, comme ActivityPub, offrent plus que de simples capacités de suivi. Ils permettent aux développeurs de créer des fonctionnalités innovantes qui s’intègrent de manière transparente à d’autres réseaux sociaux ouverts.

Chaque application compatible peut établir ses propres normes communautaires et politiques de modération du contenu, ce qui donne aux utilisateurs la liberté de choisir des espaces qui correspondent à leurs valeurs. Meta estime que cette approche décentralisée façonnera l’avenir des plateformes en ligne, à l’instar de l’e-mail et des protocoles Web.

Threads est la première application de Meta conçue pour être compatible avec un protocole de réseau social ouvert. En rejoignant cet écosystème croissant de services interopérables, Threads vise à aider les utilisateurs à découvrir et à se connecter à leurs communautés, quelle que soit l’application qu’ils utilisent.

Disponibilité

Meta a officiellement lancé l’application Threads dans le monde entier, étendant sa disponibilité à plus de 100 pays. Malheureusement, l’application n’est pas disponible en Europe en vertu des règles imposées par l’Europe en matière de protection des données. Les utilisateurs de ces pays peuvent désormais télécharger l’application sur l’App Store d’Apple et le Play Store de Google, compatible avec les appareils iOS et Android. Pour les utilisateurs vivant en Europe, vous pouvez passer par le téléchargement de l’APK.

Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré à propos de l’introduction de Threads :

Instagram connecte des milliards de personnes dans le monde entier à travers des photos et des vidéos. Notre objectif avec Threads est d’étendre cette connexion au texte, en fournissant un espace positif et imaginatif pour l’expression personnelle. Avec Threads, vous pouvez suivre et vous engager avec des amis et des créateurs qui partagent vos intérêts, y compris ceux que vous suivez sur Instagram et au-delà, tout en utilisant nos contrôles de sécurité et d’utilisateur existants.

Comme je l’ai mentionné plus haut, il est impossible de savoir quelle sera l’importance de Threads. Il pourrait s’agir de l’alternative à Twitter que nous attendons patiemment… ou bien elle pourrait s’essouffler et disparaître dans quelques mois. Mais, quel que soit l’avenir de l’application, elle est déjà là, et vous savez maintenant comment ouvrir un compte si vous le souhaitez.