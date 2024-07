Conflit avec l’UE : Apple refuse d’intégrer Apple Intelligence dans ses iPhone

Il y a un peu plus d’une semaine, on entendait des informations selon lesquelles Apple avait décidé de ne pas intégrer ses nouvelles technologies d’intelligence artificielle, Apple Intelligence, dans les iPhone vendus dans l’Union européenne (UE). La raison derrière cette décision est la crainte d’Apple que certaines fonctionnalités d’IA, incluses dans la mise à jour iOS 18 pour certains modèles d’iPhone, puissent violer les réglementations sur la vie privée de la DMA de l’UE.

Considérant qu’une telle violation pourrait entraîner une amende allant jusqu’à 10 % des 383 milliards de dollars de revenus mondiaux d’Apple pour l’exercice 2023, le géant technologique préfère jouer la carte de la prudence.

Cette décision d’Apple a provoqué la colère de Margrethe Vestager, Commissaire européenne à la concurrence. Lors d’une session de questions-réponses, elle a répondu à une question en déclarant : « Apple a déclaré qu’ils ne lanceront pas leurs nouvelles fonctionnalités dans l’environnement IRS, et ils disent qu’ils ne le feront pas à cause des obligations qu’ils ont en Europe. Et les obligations qu’ils ont en Europe, c’est d’être ouvert à la concurrence, c’est en quelque sorte la version courte de la DMA. Et je trouve cela très intéressant, qu’ils disent que nous allons maintenant déployer l’IA là où nous ne sommes pas obligés de permettre la concurrence. Je pense que c’est la déclaration la plus étonnante, ouverte, qu’ils savent à 100 % que c’est une autre façon de désactiver la concurrence, là où ils ont déjà une position forte ».

En d’autres termes, Vestager accuse Apple de retenir ses fonctionnalités d’IA dans l’UE parce que l’entreprise sait que Apple Intelligence ne serait pas considérée comme compétitive par la Commission européenne. Apple comprend que si Apple Intelligence n’est jamais introduite dans l’UE, ses fonctionnalités d’IA ne pourront pas être accusées de violer la DMA.

Actuellement, Apple fait face à une énorme amende après que la Commission européenne a annoncé la semaine dernière qu’elle avait rendu une décision préliminaire contre Apple, affirmant que l’entreprise avait violé le DMA en raison des règles de l’App Store.

La Commission européenne a informé Apple de son avis préliminaire selon lequel les règles de l’App Store enfreignent le réglement sur les marchés numériques (DMA), car elles empêchent les développeurs d’applications de diriger librement les consommateurs vers des canaux alternatifs pour les offres et les contenus. De plus, la Commission a ouvert une nouvelle procédure de non-conformité contre Apple en raison de préoccupations selon lesquelles les nouvelles exigences contractuelles d’Apple pour les développeurs d’applications tierces et les App Stores, y compris les nouveaux frais de technologie de base d’Apple, ne garantissent pas une conformité efficace aux obligations d’Apple en vertu du DMA.

La décision d’Apple Intelligence pourrait ralentir les ventes d’iPhone

Le fait de retenir Apple Intelligence sur les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max et la série iPhone 16 dans l’UE est certain de nuire aux ventes d’iPhone dans la région, bien que les modifications non liées à l’IA de iOS 18, comme la possibilité de personnaliser les icônes d’application de l’écran d’accueil, seront toujours disponibles pour les utilisateurs d’iPhone dans l’UE.

L’espoir est qu’Apple puisse éventuellement ajouter ses nouvelles fonctionnalités d’IA aux unités d’iPhone sur le marché, bien que cela puisse nécessiter un compromis entre la Commission européenne et Apple.