Galaxy Ring : Fuites révèlent les capacités de suivi de santé

Alors que nous attendons patiemment le lancement complet de la Galaxy Ring de Samsung prévu pour le 10 juillet (initialement présenté en janvier), des captures d’écran montrant les diverses capacités de suivi de santé de la bague connectée ont fuité en ligne.

Ces images, fournies par Android Authority, ont été extraites d’une analyse approfondie du code de l’application Samsung Health pour Android. Ce code a été ajouté à l’application, mais n’est pas encore activé ou visible pour les utilisateurs.

Nous avons un aperçu de l’application Samsung Health mesurant à la fois la fréquence cardiaque et le stress via l& Galaxy Ring, ce qui indique que ce sont deux des métriques que le wearable pourra surveiller. Il y a aussi des mentions de l’utilisation de l’appareil pour prédire les périodes menstruelles et prendre des relevés de la température de la peau.

La détection des ronflements est également incluse apparemment, grâce à une combinaison de la Galaxy Ring et de votre smartphone Android connecté (comme cela fonctionne avec la Galaxy Watch). Le smartphone fait la détection audio réelle, mais il semble que la Galaxy Ring ajoute des fonctionnalités intelligentes supplémentaires.

D’après ces captures d’écran, la fonctionnalité de suivi de santé de la Galaxy Ring sera analogue à celle de la Galaxy Watch 6 (et probablement la Galaxy Watch 7) — mais dans un format plus léger et potentiellement plus confortable à porter.

Le choix entre la Galaxy Ring et une Galaxy Watch ?

Cela étant dit, le choix pour les consommateurs pourrait bien se réduire à une décision entre une bague connectée et une montre connectée, au lieu d’acheter et de porter les deux (bien qu’il n’y ait rien qui vous empêche de le faire, si l’idée vous séduit).

Les montres connectées offrent clairement plus de fonctionnalités, avec leurs propres écrans dédiés. Le format compact et léger des bagues connectées, quant à lui, les rend généralement préférables pour des scénarios comme le suivi du sommeil ou les sports et entraînements à haute intensité.

Nous avons déjà eu des informations sur la Galaxy Ring, mais nous attendons avec impatience d’en savoir plus sur cet appareil — probablement lors du prochain Galaxy Unpacked le 10 juillet (où nous devrions également découvrir de nouveaux smartphones pliables et montres connectées).