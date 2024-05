ThreadsDeck : La vue en colonne de Threads par Meta transforme l’expérience Web

Meta, la société mère d’Instagram, déploie largement une refonte du site de Threads pour ordinateur, permettant de personnaliser votre page d’accueil avec une série de fils, analogue à TweetDeck.

Dans un message sur Threads, Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé que cette mise à jour sera disponible pour tous les utilisateurs à l’échelle mondiale dès aujourd’hui.

Avec cette nouvelle mise en page, vous pouvez choisir les fils que vous souhaitez voir en sélectionnant l’icône d’épingle dans le coin inférieur gauche du site. À partir de là, vous pouvez afficher votre fil « Suivis », « Pour vous », les publications enregistrées, les notifications récentes, et plus encore. Vous pouvez faire défiler horizontalement sur votre écran pour voir tous les fils que vous avez épinglés.

Si vous préférez une approche plus minimaliste, vous pouvez toujours afficher un seul fil. Et le meilleur dans tout ça ? Chaque colonne peut se mettre à jour automatiquement, ce qui vous permet de ne jamais manquer les dernières publications de vos personnes ou sujets préférés.

Meta a commencé à tester ce nouveau design plus tôt ce mois-ci et indique que vous pouvez activer les mises à jour automatiques pour rafraîchir les fils en temps réel. Cette nouvelle mise à jour est déjà visible sur Threads et semble être un moyen beaucoup plus pratique de suivre les publications de mes fils « Suivis » et « Pour vous » sans avoir à basculer entre les deux.

Mise à jour en temps réel de Threads

Il est également agréable de noter que vous pouvez accéder à cette nouvelle mise en page gratuitement, contrairement à l’ancien TweetDeck, devenu X Pro, qui est maintenant lié à un abonnement payant.

Cette refonte du site de Threads offre une expérience utilisateur améliorée, permettant de personnaliser et d’optimiser la façon dont vous interagissez avec les contenus. Cela marque une avancée significative pour Meta, qui continue d’innover et d’améliorer ses plateformes pour offrir une meilleure expérience à ses utilisateurs.

Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, semble également très enthousiaste à propos de cette nouvelle fonctionnalité. Il a partagé sur Threads qu’ils la déploient mondialement et qu’ils ont plein d’autres idées géniales en préparation pour rendre Threads encore meilleur. Il a même demandé des suggestions aux utilisateurs, donc si vous avez des idées, c’est le moment de vous exprimer.