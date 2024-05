Threads ajoute des fonctionnalités pour une expérience utilisateur personnalisée

Threads, la plateforme de réseaux sociaux émergente appartenant à Meta, a récemment déployé plusieurs nouvelles fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur et à donner aux individus plus de contrôle sur leurs interactions. Ces mises à jour viennent enrichir les fonctionnalités existantes de la plateforme, offrant une expérience plus fluide et personnalisée.

Selon une récente annonce d’Adam Mosseri, responsable d’Instagram, deux fonctionnalités très attendues sont désormais disponibles pour tous les utilisateurs de Threads.

Publié par @mosseri Voir dans Threads

La première est la possibilité de couper les notifications pour des publications spécifiques. Cette option permet aux utilisateurs de mettre en sourdine sélectivement les conversations qui ne les intéressent pas ou qui sont devenues envahissantes. Contrairement à l’ancienne option qui ne permettait que de désactiver toutes les notifications, cette fonctionnalité offre plus de flexibilité et de contrôle.

La seconde nouvelle fonctionnalité permet de limiter qui peut citer vos publications. Les utilisateurs peuvent désormais choisir d’autoriser les citations de tout le monde, seulement des personnes qu’ils suivent, ou de désactiver complètement cette option. De plus, ils peuvent manuellement enlever les citations de leurs publications si nécessaire. Ce niveau de personnalisation permet aux utilisateurs de gérer comment leur contenu est partagé et discuté sur la plateforme. Ces mises à jour, initialement testées avec un petit groupe d’utilisateurs, ont été rendues disponibles à toute la communauté Threads en raison de leur popularité et des retours positifs reçus.

Expérimentation avec une nouvelle interface Web de Threads

Threads expérimente également une nouvelle interface Web qui ressemble beaucoup à TweetDeck, l’outil populaire de Twitter permettant aux utilisateurs de visualiser plusieurs timelines et de personnaliser leurs flux. Cette nouvelle interface inclut des colonnes personnalisables et des mises à jour en temps réel des publications, offrant une vue plus complète et plus fluide de l’écosystème Threads.

Bien qu’aucune date de sortie officielle n’ait été annoncée pour cette nouvelle interface, son introduction devrait améliorer davantage l’expérience utilisateur sur la plateforme.

Vers un réseau social plus personnalisé et engageant

Ces nouvelles fonctionnalités et mises à jour mettent en évidence les efforts continus de Threads pour détrôner l’application autrefois connue sous le nom de Twitter. En offrant aux utilisateurs plus de contrôle sur leurs interactions, Threads favorise une expérience de médias sociaux plus engageante et personnalisée. Alors que la plateforme continue de croître et d’évoluer, il sera intéressant de voir quelles autres améliorations et innovations seront proposées à ses utilisateurs.