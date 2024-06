Meta ouvre l’API de Threads aux développeurs : Vers une révolution du contenu

Le géant de la tech, Meta, a frappé un grand coup en ouvrant les portes de Threads, sa plateforme sociale à l’image de X, aux développeurs tiers. Cette avancée majeure permet désormais aux développeurs de tirer parti de l’API gratuite (Application Programming Interface) de Threads pour créer de nouveaux outils et fonctionnalités visant à améliorer l’expérience utilisateur.

Selon l’annonce de Meta, l’un des avantages clés de l’API de Threads est la possibilité pour les développeurs de publier directement des posts au nom des utilisateurs. Cette fonctionnalité promet de simplifier la création et la gestion de contenu. En outre, l’API offre des informations précieuses sur les performances des posts, incluant des métriques telles que les vues, les likes, les réponses et les partages. Grâce à ces données, les développeurs peuvent optimiser leurs stratégies et créer un contenu plus engageant.

« Les utilisateurs peuvent désormais publier des messages via l’API, récupérer leur propre contenu et exploiter nos capacités de gestion des réponses pour définir des contrôles de réponse et de citation, récupérer les réponses à leurs messages, masquer, annuler ou répondre à des réponses spécifiques », explique Jesse Chen, directeur de l’ingénierie chez Threads.

Publié par @zuck Voir dans Threads

L’API de Threads permet également aux développeurs de gérer efficacement les réponses et les interactions sur leurs posts. Ils peuvent ainsi définir des contrôles pour les réponses et les citations, récupérer les réponses aux posts, et même masquer, afficher ou répondre à des réponses spécifiques. Ce niveau de contrôle permet de créer une communauté plus positive et engageante au sein de la plateforme Threads.

Meta a publié une abondante documentation sur la façon dont les développeurs peuvent commencer à utiliser l’API Threads, et il existe même une application d’exemple de l’API Threads open source sur GitHub.

Avant le lancement public de l’API, Meta a collaboré avec un groupe sélectionné d’entreprises pour la tester en version bêta. Parmi ces entreprises figuraient Grabyo, Hootsuite, Social News Desk, Sprinklr, Sprout Social et Techmeme. Cette phase de test a permis à Meta de recueillir des retours précieux et d’affiner l’API en fonction des cas d’utilisation réels.

Vers une vague d’innovations grâce à l’API de Threads

L’introduction de l’API de Threads est une avancée positive pour les développeurs et les utilisateurs. Elle ouvre un monde de possibilités pour l’innovation et la créativité, ainsi qu’une vague potentielle de nouvelles applications exploitant les grands écrans des tablettes, des appareils pliables et des téléviseurs.

Un exemple concret est l’absence d’une application Threads pour iPad ou Mac. Certes, une PWA (Progressive Web App) existe, mais rien ne vaut l’expérience d’une application native. À mesure que les développeurs explorent le potentiel de l’API, nous pouvons nous attendre à une augmentation des nouveaux outils et fonctionnalités qui amélioreront la manière dont nous nous connectons et interagissons sur la plateforme.