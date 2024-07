Accueil » Apple prépare une version plus abordable du Vision Pro avec des panneaux OLEDoS plus grands

Apple prépare une version plus abordable du Vision Pro avec des panneaux OLEDoS plus grands

Apple prépare une version plus abordable du Vision Pro avec des panneaux OLEDoS plus grands

Apple a récemment changé son approche dans le développement du Vision Pro, se concentrant désormais sur une version moins chère de ce dispositif portable. Cette nouvelle version proposerait un écran plus grand, mais avec une résolution inférieure. En effet, Apple ne réutilisera pas l’écran du Vision Pro original, bien qu’il maintiendra l’utilisation des mêmes panneaux OLEDoS, cette fois-ci provenant d’autres fabricants.

Les panneaux OLEDoS du Vision Pro initial, fabriqués par Sony, ne seront pas utilisés pour cette version plus abordable, ce qui contribuera à réduire les coûts, car ces panneaux sont l’une des raisons du prix élevé actuel.

Un rapport de The Elec révèle qu’Apple explore différentes options de fournisseurs pour cette version moins chère du Vision Pro. Plusieurs rapports ont récemment évoqué cette version abordable, et ce changement dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple donne un indice majeur sur les composants futurs de l’appareil.

Selon des analystes sud-coréens, Apple fait désormais appel à LG Display et Samsung Display pour développer ces nouveaux panneaux OLEDoS plus grands, mesurant environ 2,0 à 2,1 pouces. Apple exige que ces panneaux offrent une densité d’affichage d’environ 1 700 pixels par pouce (ppp).

Avantages des nouveaux panneaux OLEDoS

Le précédent fournisseur était Sony, dont le micro-affichage OLEDoS du Vision Pro original avait une densité de pixels d’environ 3 400 ppp, soit le double de celle requise pour la version moins chère. De plus, ces panneaux étaient plus petits, mesurant seulement 1,42 pouce, ce qui contribuait également au prix élevé du Vision Pro. La récente découverte sur la chaîne d’approvisionnement confirme les spéculations concernant un casque XR plus abordable d’Apple.

Lorsque le Vision Pro d’Apple a été dévoilé lors de l’événement WWDC 2023, beaucoup ont été surpris par son prix élevé, qui s’élève à 3 500 dollars pour bénéficier de cette expérience renommée. Cependant, dès la WWDC 2023, des rapports suggéraient qu’Apple prévoyait de proposer une version moins chère du Vision Pro, spéculée pour 2025.

Actuellement, le Vision Pro est équipé de la puce M2 Silicon ainsi que de la puce R1, mais cela changerait pour une future version moins chère du casque qui se concentrerait uniquement sur une puce de qualité Mac. De plus, Apple envisagerait de supprimer l’écran extérieur pour rendre le produit plus abordable pour les acheteurs intéressés.

Au lieu du prix de 3 500 dollars, cette version serait proposée à environ 1 500 à 2 000 dollars.

Accessibilité et futur du Vision Pro

La prochaine version du Vision Pro se concentrera sur une accessibilité accrue, visant à rendre le casque plus abordable pour les utilisateurs, alors que le modèle original était conçu comme un appareil premium pour tous. Bien que peu de détails spécifiques aient été mentionnés pour rendre le Vision Pro moins cher, les analystes affirment que les nouveaux panneaux OLEDoS contribueront significativement à réduire les coûts, une version plus accessible étant attendue prochainement.