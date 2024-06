Amazon travaille sur une section de bonnes affaires inspirée de Temu

Amazon va lancer une section dédiée sur son site d’achat qui ressemble au site chinois de bonnes affaires Temu. Selon The Information, la place de marché proposera des articles expédiés aux consommateurs étrangers depuis des entrepôts situés en Chine. Elle comprendra des articles de mode sans marque, des articles pour la maison et des produits de première nécessité, l’éditeur citant des diapositives qui auraient déjà été montrées à des vendeurs en Chine.

Si c’est le cas, il s’agira de la réponse la plus agressive d’Amazon au boom des places de marché bon marché telles que Shein, Temu et AliExpress. Et contrairement à la livraison le lendemain qui a fait la réputation de la multinationale, les produits mettront entre 9 et 11 jours pour parvenir aux clients.

Lors d’une récente réunion à huis clos, rapportée par l’éditeur, le géant du commerce électronique a indiqué aux vendeurs qu’il commencerait à recruter des commerçants cet été et qu’il accepterait les stocks à partir de l’automne. Les marchands détermineront leur sélection de produits et leurs prix, et la demande de nouveaux produits sera testée en produisant de petits lots.

Les rouages de cette potentielle nouvelle approche des articles bon marché ne sont pas encore connus. On ne sait pas si les envois seront effectués en vertu d’une disposition commerciale américaine qui exempte les colis individuels d’une valeur inférieure à 800 dollars des droits de douane américains.

Amazon n’a pas encore confirmé ni infirmé l’information, mais un porte-parole a répondu à la demande de commentaire de Reuters : « Nous sommes toujours en train d’explorer de nouvelles façons de travailler avec nos partenaires de vente pour ravir nos clients avec plus de choix, des prix plus bas et une plus grande commodité ».

La valeur d’Amazon dépasse les 2 milliards de dollars

Le 26 juin, l’entreprise a rejoint le club des 2 000 milliards de dollars de capitalisation boursière, ses actions ayant atteint le niveau record de 193,61 dollars. L’entreprise américaine se situe désormais aux côtés de Microsoft, Apple, Nvidia et Alphabet, qui avaient déjà atteint ce seuil.

Cette progression intervient alors qu’Amazon a connu le trimestre le plus rentable de son histoire, avec un bénéfice d’exploitation qui a grimpé de plus de 200 % pour atteindre 15,3 milliards de dollars.