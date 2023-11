La nouvelle rampe de lancement pour le Starship est une réussite

SpaceX a lancé sa fusée Starship pour la deuxième fois ce samedi. Contrairement au premier vol d’essai de la fusée la plus puissante du monde en avril, qui s’était soldé par une boule de feu spectaculaire quelques minutes seulement après le lancement, cette fois-ci, le vaisseau spatial Starship du second étage a réussi à se séparer du booster Super Heavy de premier étage.

Cependant, quelques minutes plus tard, le propulseur a explosé pendant sa descente, tandis que le vaisseau spatial n’a pas non plus réussi à terminer son vol.

SpaceX a néanmoins qualifié la mission de succès pour avoir réussi la séparation des étages, et utilisera les données recueillies pour améliorer le système de vol en vue du troisième vol d’essai.

Mais les ingénieurs de SpaceX ne se sont pas contentés d’évaluer la fusée. Ils voulaient également voir comment la nouvelle rampe de lancement résistait à l’énorme pression et à la force libérées par le propulseur Super Heavy lors de son décollage de la base Starbase de SpaceX à Boca Chica, au Texas.

Elon Musk a déclaré dimanche sur X (anciennement Twitter) que l’aire de lancement était en « excellent état » et qu’aucune remise en état n’était nécessaire pour le prochain vol.

Il s’agit d’une amélioration significative par rapport au premier vol d’essai en avril, au cours duquel les 33 moteurs Raptor du Super Heavy avaient complètement détruit la rampe de lancement, projetant du béton et d’autres débris sur une vaste zone.

La conception de la rampe de lancement comprend ce que Musk a précédemment décrit comme une nouvelle « mega-steel pancake » qui, combinée au système de déluge d’eau, offre une protection contre les 76 000 kN d e poussée générés par le propulseur Super Heavy lors du décollage.

Just inspected the Starship launch pad and it is in great condition!

No refurbishment needed to the water-cooled steel plate for next launch.

Congrats to @Spacex team & contractors for engineering & building such a robust system so rapidly! pic.twitter.com/py5m1uhtEi

—Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023