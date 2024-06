Apple Intelligence et ChatGPT : Une alliance qui fait bondir Elon Musk

Apple a confirmé lors de son événement WWDC cette semaine qu’elle utiliserait ChatGPT en plus de sa propre « Apple Intelligence ». Cela a provoqué la colère d’Elon Musk, qui a menacé d’interdire les produits Apple chez Tesla en raison de l’utilisation de ChatGPT.

Apple a annoncé lors de la conférence WWDC qu’elle ajouterait l’IA à ses services et à ses logiciels. Pour l’instant, seuls les appareils les plus récents et les plus puissants pourront l’utiliser. Elle a été baptisée Apple Intelligence. Pour certaines demandes d’IA, Apple utilisera ChatGPT, un produit d’OpenAI, mais les utilisateurs peuvent choisir de ne pas participer à cette expérience.

Après l’annonce de la WWDC, Musk a tweeté : « Si Apple intègre OpenAI au niveau du système d’exploitation, les appareils Apple seront interdits dans mes entreprises. C’est une violation inacceptable de la sécurité ».

Le mécontentement d’Elon Musk à l’égard de la décision d’Apple est important en raison des potentielles implications qu’il pourrait avoir sur les relations entre Tesla et Apple. Ces deux entreprises étant parmi les plus influentes de l’industrie technologique, tout changement important dans leurs relations pourrait avoir des répercussions considérables.

En outre, Musk a cofondé OpenAI en 2015. Il poursuit actuellement l’entreprise pour avoir enfreint un accord de fondation et s’être éloigné du statut d’organisation à but non lucratif. Cela l’incite certainement à s’inquiéter encore plus de l’utilisation de ChatGPT par Apple.

La réponse de Musk est-elle une menace vide ?

Les parents ne savent que trop bien ce qu’est une menace vide : dire à son enfant que s’il fait encore une fois telle ou telle chose, on va lui infliger une certaine punition. Musk a rejoint le monde des parents en menaçant Apple. Il semble qu’il s’agisse d’une menace en l’air.

Musk peut-il vraiment mettre à exécution sa décision d’interdire un seul appareil Apple ? Pas d’iPad, pas de MacBook, pas d’iPhone ? Comment quelqu’un pourrait-il faire en sorte que cela se produise ? Va-t-il récompenser tous les utilisateurs d’iPhone en leur donnant des téléphones Android ? Ou va-t-il insister pour qu’ils achètent tous leur propre téléphone Android ou qu’ils quittent l’entreprise ?

Avec toutes les entreprises technologiques de Musk, il devrait comprendre la volonté d’Apple d’intégrer l’intelligence artificielle. C’est lui qui veut mettre tout le monde dans une voiture sans conducteur.

Apple suit la tendance, et c’est logique de voir l’initiative Apple Intelligence

À ce stade, soit vous l’intégrez, soit vous serez perdu dans la masse. L’IA est en train de conquérir le monde. En offrant l’option ChatGPT, alors qu’elle sait que sa propre intelligence ne suffira pas toujours, Apple s’assure simplement que sa base d’utilisateurs ne quittera pas le navire pour un autre appareil. Apple se serait perdue si elle n’avait pas intégré cette option.

Si Musk met à exécution sa menace d’interdire les appareils Apple chez Tesla, la dynamique entre les deux entreprises pourrait s’en trouver radicalement modifiée. Cela pourrait entraîner des changements dans la technologie utilisée au sein de Tesla, et peut-être même influencer l’industrie technologique au sens large.

Malgré les potentielles implications de cette situation, il pourrait s’agir d’une simple déclaration de déception. Il pourrait s’agir d’un geste stratégique destiné à exprimer son désaccord avec la décision d’Apple, plutôt que d’un plan concret visant à interdire les produits Apple. Dans tous les cas, il s’agirait d’une menace vide de sens.

Apple ayant intégré ChatGPT dans son plan Apple Intelligence pour iOS, iPadOS et macOS, la situation présente un conflit potentiellement important entre Musk et Apple.