Elon Musk redirige des puces d’IA de Tesla vers X : Un retard de 500 millions de dollars pour Tesla ?

Elon Musk a ordonné que des milliers de puces d’intelligence artificielle fabriquées par Nvidia, initialement destinées à Tesla, soient redirigées vers son réseau social X, selon des e-mails obtenus par CNBC.

Cette décision pourrait retarder l’acquisition de processeurs d’une valeur de 500 millions de dollars pour Tesla de plusieurs mois, rapporte le média.

Tesla et son ambition en IA et robotique

Tesla cherche à se doter de puces d’IA H100 de Nvidia pour se transformer en « leader de l’IA et de la robotique », selon Musk. Lors d’un appel de résultats de Tesla plus tôt cette année, Musk a déclaré que l’entreprise augmenterait son acquisition de H100s de 35 000 à 85 000 d’ici la fin de l’année. Plus tard, dans un post sur X, Musk a mentionné que Tesla dépenserait 10 milliards de dollars pour « l’entraînement combiné et l’inférence en IA, cette dernière étant principalement dans les voitures ».

Cependant, les e-mails des employés de Nvidia obtenus par CNBC suggèrent que Musk exagère les achats de puces d’IA pour Tesla. En réalité, beaucoup de ces processeurs sont maintenant destinés à X, et principalement à sa filiale d’IA, xAI. Un mémo de Nvidia de décembre indique : « Elon priorise le déploiement du cluster GPU H100 chez X par rapport à Tesla en redirigeant 12 000 des GPU H100 expédiés initialement prévus pour Tesla vers X ». En échange, les commandes initiales de X de 12 000 H100 prévues pour janvier et juin seront redirigées vers Tesla.

Réactions et conséquences

Dans un post sur X après la publication de l’article de CNBC, Musk a déclaré que Tesla n’avait pas la capacité d’accepter les GPU Nvidia car l’usine de l’entreprise à Austin, Texas, n’est pas encore complète. Il a également estimé que Tesla dépenserait 3 à 4 milliards de dollars en puces d’IA de Nvidia en 2024.

Ce détournement de puces d’IA de Tesla vers X pourrait contrarier les investisseurs de Tesla, qui comptent sur Musk pour tenir sa promesse de véhicules entièrement autonomes. L’entreprise prévoit de dévoiler son premier véhicule robotaxi lors d’un événement en août. Pendant ce temps, les fonctionnalités d’assistance à la conduite Autopilot et Full Self-Driving de Tesla, qui sont la base du travail d’autonomie de l’entreprise, ont fait l’objet de critiques pour des centaines d’accidents, dont certains mortels.

xAI et la course à l’IA

La startup d’IA de Musk, xAI, concurrence OpenAI, Google et d’autres pour produire des applications utiles pour l’IA générative et leurs modèles de langage. Le mois dernier, l’entreprise a annoncé un financement de 6 milliards de dollars promettant des produits avancés et l’infrastructure pour les soutenir.

Nvidia est devenue la troisième entreprise la plus valorisée au monde grâce à la demande de ses GPU, qui alimentent une grande partie des ambitions en IA d’autres entreprises. Avec l’informatique en nuage et l’IA générative, les clients « consomment chaque GPU disponible », a déclaré Jensen Huang, PDG de Nvidia, lors d’un appel de résultats en mai. L’entreprise a rapporté une croissance de 200 % de ses revenus au cours du dernier trimestre.