Le deuxième essai en vol de la fusée Starship de SpaceX se termine par une explosion

L’énorme fusée Starship de SpaceX a décollé ce samedi depuis la base de lancement Starbase de la société à Boca Chica, au Texas.

Quelques minutes après le lancement et la séparation prévue de l’étage chaud, le booster Super Heavy a explosé au lieu de poursuivre sa descente et son amerrissage, mais la fusée Starship elle-même a poursuivi sa route dans l’espace. Quelques minutes plus tard, l’équipe de SpaceX a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun signal de Starship et qu’elle avait peut-être perdu le vaisseau. Le New York Times a écrit que l’étage supérieur avait atteint une hauteur de 90 miles, le plaçant dans l’espace avant sa perte.

This information is preliminary and subject to change: A mishap occurred during the @SpaceX Starship OFT-2 launch from Boca Chica, Texas, on Saturday, Nov. 18. The anomaly resulted in a loss of the vehicle. No injuries or public property damage have been reported. — The FAA ✈️ (@FAANews) November 18, 2023

SpaceX a confirmé dans un message après le lancement que « le booster a subi un démontage rapide et imprévu » après la séparation, mais n’a pas fait de commentaires sur Starship lui-même, si ce n’est que ses « moteurs se sont allumés pendant plusieurs minutes sur le chemin de l’espace ». La FAA a par la suite confirmé la perte de Starship.

Vous pouvez voir l’explosion du propulseur dans la vidéo ci-dessous, publiée sur la chaîne YouTube de NASA Space Flight.

À ce stade de son vol, l’engin n’était probablement plus à portée des stations au sol, mais il semble que le système d’interruption de vol de l’engin se soit enclenché peu après l’arrêt de ses moteurs Raptor.

L’objectif de cet essai en vol était notamment d’atteindre l’espace, SpaceX espérant que Starship se mette brièvement en orbite autour de la Terre avant de s’écraser près d’Hawaï. Lisa Watson-Morgan, qui dirige le programme Human Landing System de la NASA, a déclaré à Ars Technica lors d’une interview publiée hier que, même si le lancement atteignait ou non cet objectif, il s’agirait tout de même d’un « événement très instructif », qui donnerait à SpaceX et à la NASA plus d’informations pour continuer à améliorer les systèmes de Starship lors des prochains essais.

La deuxième tentative

Il s’agit de la deuxième tentative de lancement de la fusée, qui utilise un système à deux étages qui se sépare quelques minutes après le lancement, le booster étant destiné à redescendre.

Le lancement de Starship était initialement prévu le 17 novembre, mais SpaceX a repoussé le vol pour remplacer un actionneur d’aileron de grille, un composant qui aide à guider le booster Super Heavy jusqu’à sa destination.

Ce test de lancement a permis d’aller beaucoup plus loin que la précédente tentative. Le premier vol d’essai de Starship en avril s’est soldé par un échec. La fusée a pris feu peu après son lancement et a déclenché des détonateurs pour s’autodétruire. SpaceX a attribué l’échec à une fuite de propergol du propulseur Super Heavy, déclarant qu’elle avait « rompu la connexion avec l’ordinateur de vol principal du véhicule ». La société n’a pas pu procéder à un autre lancement tant qu’elle n’a pas pris en compte les 63 mesures correctives de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA).