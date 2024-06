Découvrez la Starlink Mini : Internet haute vitesse pour tous

SpaceX a dévoilé sa dernière innovation en matière de technologie Internet par satellite. Elon Musk, via son entreprise SpaceX, a récemment confirmé le développement d’une version plus petite de l’antenne de réception Starlink.

Baptisée « Starlink Mini », cette nouvelle unité compacte aura la taille d’un MacBook de 14 pouces – 28,9 x 24,8 cm, contre les dimensions actuelles de plus de 30 x 50 cm. Cette innovation vise à rendre l’accès à Internet par satellite plus portable et pratique.

Le Starlink Mini, récemment dévoilé par SpaceX, promet d’être un dispositif de réception Internet rapide et portable. Avec sa taille, le Mini se glisse aisément dans un sac à dos, prêt à être utilisé où que vous soyez. Cette portabilité pourrait révolutionner l’accès à Internet en déplacement, rendant le service Starlink plus accessible à une large gamme d’utilisateurs.

L’une des principales caractéristiques de la parabole Starlink Mini est l’intégration du SoC Wi-Fi MediaTek MT7629 et des puces MT7762/61. Ces composants permettent au Starlink Mini d’être équipé d’un support Wi-Fi intégré (Wi-Fi 6 avec 802.11ax et 3×3 MiMO sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz).

Il est également compatible avec les réseaux maillés (Mesh), permettant de connecter plusieurs unités Mini pour étendre la couverture. Ces caractéristiques le rendent non seulement pratique pour un usage individuel mais aussi idéal pour créer des réseaux plus larges dans des environnements variés.

La Starlink Mini offrira une

En termes de performances, le Starlink Mini offre une vitesse maximale de 100 Mbit/s avec une latence de 23 millisecondes. Bien que cette vitesse soit environ la moitié de celle des antennes Starlink traditionnelles, elle reste largement suffisante pour jouer à des jeux vidéo en ligne et diffuser des vidéos en 4K. Ce compromis en termes de vitesse est compensé par la portabilité et le coût réduit de l’appareil.

Elon Musk a annoncé sur X (anciennement Twitter) que le Starlink Mini coûterait environ la moitié du prix des appareils Starlink actuels — soit 299 dollars outre-Atlantique. Bien qu’il n’ait pas précisé si l’abonnement mensuel serait également réduit, cette initiative laisse entrevoir un accès à Internet par satellite de plus en plus abordable, ouvrant la voie à une plus grande démocratisation des services Starlink.

L’introduction du Starlink Mini pourrait avoir des répercussions considérables sur l’accès mondial à l’Internet. En proposant une solution plus abordable et plus portable, SpaceX vise à combler le fossé numérique, en fournissant l’Internet à haut débit aux régions éloignées et mal desservies. Cela pourrait être particulièrement bénéfique pour les communautés rurales ayant un accès limité aux services traditionnels à large bande, les voyageurs et les aventuriers qui ont besoin d’un accès fiable à l’Internet en déplacement ou encore les équipes d’intervention d’urgence qui ont besoin d’une connectivité rapide et fiable.