Des fuites de photos révèlent les couleurs supplémentaires du Galaxy Fit 3

Nous savons déjà que Samsung se prépare à lancer un nouveau Galaxy Fit, il n’est donc pas surprenant que des informations sur le prochain wearable aient déjà fait l’objet d’une fuite.

Plusieurs photos du Galaxy Fit 3 sont apparues il y a peu, montrant le tracker d’activité sous tous les angles. Aujourd’hui, les gens de 91mobiles ont publié une nouvelle série d’images officielles qui révèlent deux couleurs supplémentaires du Galaxy Fit 3.

Grâce à cette dernière fuite, nous savons que le Galaxy Fit 3 sera disponible en au moins trois couleurs : Noir, Or et Gris. Les nouvelles images s’inscrivent dans la lignée des précédentes montrant la version or du wearable, et nous nous attendons donc à un écran beaucoup plus grand pour le prochain produit de la série Galaxy Fit.

Comme le montrent les photos, le Galaxy Fit 3 sera également doté d’un bouton physique et d’un micro sur le côté droit. Tout comme les précédents modèles, le tracker d’activité sera livré avec des bracelets en silicone remplaçables, mais c’est déjà devenu un standard pour ce type de produit.

Un lancement pour 2024

Malheureusement, aucun détail sur la fiche technique du Galaxy Fit 3 n’a encore été dévoilé, il faudra donc attendre le lancement du produit. D’après les médias coréens, le Galaxy Fit 3 devrait être commercialisé au cours du premier semestre 2024.

Cependant, Samsung ne présentera probablement pas le tracker d’activité en même temps que la série de smartphones Galaxy S24, du moins c’est ce qu’affirme un précédent rapport. Quoi qu’il en soit, nous en saurons plus sur le Galaxy Fit 3 dans les semaines à venir, maintenant que Samsung l’a préparé pour un lancement en 2024.