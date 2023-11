Sonos tease un nouveau produit majeur pour 2024 : un casque, des écouteurs ?

Sonos traverse une période difficile en ce qui concerne son activité de matériel grand public. La demande est loin d’être au même niveau qu’il y a quelques années, et le PDG Patrick Spence a utilisé plus d’une fois le mot « difficile » lorsqu’il a parlé des derniers trimestres financiers de l’entreprise. Les résultats d’aujourd’hui, qui ont vu le chiffre d’affaires diminuer de 5,5 % d’une année sur l’autre, en sont un autre exemple.

« Bien que l’année ait été difficile dans les catégories où nous sommes présents, la force de la marque Sonos et du portefeuille de produits nous a permis de conserver une forte part de marché », a déclaré Spence dans le communiqué de presse de Sonos. Mais, Spence et l’équipe de Sonos prévoient de grandes choses pour 2024. En particulier, un nouveau produit important est prévu pour la fin de l’année prochaine et Sonos semble très enthousiaste à son sujet.

« C’est le début d’un cycle de produits pluriannuel au cours duquel nous prévoyons de récolter les fruits de nos investissements en R&D », a déclaré Spence. Autrement dit, un casque ou des écouteurs Sonos pourraient enfin voir le jour en 2024, si l’on en croit une annonce énigmatique du directeur général de l’entreprise.

Patrick Spence, PDG de longue date de Sonos, est cité dans le communiqué de presse sur les résultats du quatrième trimestre fiscal de l’entreprise, indiquant que des choses sont à venir au cours de l’année fiscale suivante. Et bien qu’il ne mentionne pas explicitement les casques ou tout autre produit vertical, il évoque « notre entrée dans une nouvelle catégorie de plusieurs milliards de dollars au cours du second semestre, qui complétera notre offre actuelle, ravira les clients et générera des revenus immédiats ». Le marché des casques et des écouteurs est énorme, et si Sonos est à la recherche d’un moteur de revenus, c’est certainement une façon d’y parvenir.

Pourquoi un casque ou des écouteurs alors ? Tout d’abord, parce que le casque/écouteurs Sonos font l’objet de rumeurs depuis des années. Et bien que cette rumeur ait pris de l’ampleur relativement récemment, nous nous attendons à la sortie des premiers écouteurs dotés de la technologie à bande ultra-large en 2024. C’est important parce que cela permettra enfin de dépasser les limites du Bluetooth et d’offrir une qualité audio jusqu’ici inaccessible à un ensemble de casques sans fil.

Une bonne idée ?

Sonos a lancé une nouvelle génération d’enceintes en 2023, avec un nouveau look et un nouveau nom. Les enceintes Era 100 et Era 300 sont largement appréciées et permettent à Sonos de rester sur le marché des enceintes haut de gamme.

Spence n’a pas donné plus de détails lors de son intervention à l’occasion de la conférence téléphonique sur les résultats de Sonos, mais il a indiqué que l’entreprise s’attendait à réaliser un chiffre d’affaires de l’ordre de 100 millions de dollars grâce à ses nouveaux produits, « ce nouveau produit passionnant représentant une grande partie de ce chiffre d’affaires au cours du second semestre ». L’exercice fiscal de Sonos se termine le 30 septembre de chaque année.

Plus tard, dans la section des questions et réponses de l’appel à propos des résultats, Spence a fait référence aux quatre nouvelles catégories que Sonos prévoit d’intégrer à long terme. La première d’entre elles est Sonos Pro (pensez à Sonos pour les entreprises), qui a fait ses débuts en 2023 et qui est plus une longue période d’attente, a-t-il dit. « Celui que nous allons lancer cette année présente des avantages plus immédiats pour notre entreprise. Il s’agit d’un élément important pour ce que nous prévoyons de faire en 2024 ».