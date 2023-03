Sonos présente les Era 300 et Era 100 qui misent sur l’Audio Spatial et le Bluetooth

Sonos, connu pour ses enceintes connectées et ses barres de son minimalistes, a annoncé les enceintes Era 100 et Era 300. Disponible le 28 mars, la Sonos Era 300 met l’Audio Spatial au premier plan de votre expérience d’écoute.

Il s’agit d’une nouvelle enceinte phare de Sonos, dont le prix s’élève à 499 euros. En outre, Sonos présente la Era 100, l’enceinte qui remplace la vieillissante Sonos One au prix de 279 euros.

Sonos Era 300 : l’Audio Spatial à l’honneur

La Sonos Era 300 présente un étrange design en « sablier », avec des capacités Audio Spatial et Dolby Atmos. Elle utilise quatre tweeters, dont deux orientés vers les côtés et un qui réfléchit le son sur le plafond pour imiter un système de son surround. Il y a également deux woofers orientés à gauche et à droite pour compléter l’environnement stéréo, ainsi qu’un microphone à formation de faisceau pour le logiciel Trueplay de Sonos (qui ajuste automatiquement l’égalisation en fonction de votre pièce).

Comme les autres enceintes Sonos, la Era 300 peut s’intégrer à un système de home cinéma lorsqu’elle est associée à une barre de son Arc ou Beam de seconde génération. Mais vous pouvez également utiliser ce produit en tant qu’enceinte autonome, pour bénéficier d’une expérience audio spatiale à un prix relativement bas. À 499 dollars, la Era 300 est 130 euros moins chers que le casque AirPods Max d’Apple.

La Era 300 offre également une connectivité Wi-Fi 6, AirPlay et Bluetooth, et dispose d’un port USB-C pour se connecter à l’adaptateur Sonos Line-In (pour une entrée audio câblée de niveau ligne) ou à l’adaptateur Combo (pour le filaire). Il y a également un système de montage au bas de la Era 300, de sorte qu’il est très facile de l’utiliser comme enceinte arrière dans un home cinéma.

C’est la première enceinte Sonos à prendre en charge le Dolby Atmos, à condition que les barres de son Beam Gen 2 et Arc ne soient pas considérées comme des « enceintes ». Je dois également noter que cette enceinte utilise un design « réparable » avec beaucoup de vis, par opposition à l’adhésif que l’on trouve généralement.

Sonos Era 100 : une Sonos One rafraîchie

Avec la Era 300, nous avons une remplaçante de la Sonos One : la Sonos Era 100. Son apparence est presque identique à celle de la Sonos One, mais elle offre un véritable son stéréo. (Comme de nombreuses autres enceintes connectées, l’ancienne Sonos One combine un son stéréo pour une sortie mono. Il s’agit donc d’une mise à niveau réellement impressionnante).

Sous la grille de la Era 100 se cachent deux tweeters inclinés (orientés à gauche et à droite), ainsi qu’un plus grand caisson de basses pour pousser les basses fréquences. Il est intéressant de noter que Sonos utilise des guides d’ondes dans cette enceinte pour aider à disperser le son, produisant ainsi une scène sonore stéréo plus convaincante. (Et, comme vous pouvez vous y attendre, cette enceinte utilise TruePlay pour adapter sa qualité audio à votre pièce).

Pour le reste, la Sonos 100 fait ce que l’on attend d’elle. Elle est dotée d’une connectivité Wi-Fi 6, AirPlay et Bluetooth, ainsi que d’un port USB-C pour les accessoires externes (tels que l’adaptateur Line-In). Vous pouvez également associer deux enceintes Sonos 100 pour obtenir un système stéréo plus traditionnel, ou les combiner avec une barre de son Beam Gen 2 ou Arc pour votre home cinéma.

La Era 100 coûte 279 euros et elle sera lancée le 28 mars, le même jour que la Era 300. Comme la Era 300, cette enceinte est plus facile à réparer grâce à des vis qu’à de l’adhésif.