Asus VivoWatch 6 : La première smartwatch à mesurer la pression artérielle et l’ECG avec les doigts

Asus, bien que moins connu pour ses montres connectées, a marqué un tournant en 2017 en abandonnant sa gamme ZenWatch sous Android Wear en raison de ventes insuffisantes. Aujourd’hui, la société taïwanaise se concentre sur des montres orientées vers le fitness, comme la gamme VivoWatch, réputée pour ses fonctionnalités de suivi de la santé à des prix très abordables.

Cette semaine, Asus a dévoilé un tout nouveau wearable, la VivoWatch 6. Ce modèle se distingue par une innovation majeure : c’est la première montre connectée au monde à offrir des mesures de la pression artérielle et de l’ECG basées sur les doigts.

La VivoWatch 6 est dotée d’un écran AMOLED Gorilla Glass de 1,39 pouces avec une luminosité maximale de 350 nits, d’un GPS double fréquence, et d’une batterie promettant jusqu’à 14 jours d’utilisation en mode économie d’énergie. Bien plus qu’un simple dispositif de suivi de la santé, la VivoWatch 6 se positionne comme une montre connectée performante.

Technologies de pointe pour la santé

Equipée de capteurs ECG et PPG de qualité médicale, la VivoWatch 6 intègre également un capteur d’impédance bioélectrique (BIA) sur son anneau extérieur, permettant de mesurer la composition corporelle. En plaçant le pouce et l’index sur le capteur, l’utilisateur peut obtenir des informations sur son pourcentage de graisse corporelle, de muscle squelettique, de teneur en eau, et son taux métabolique basal.

En outre, la montre surveille l’équilibre du système nerveux autonome et utilise la variabilité de la fréquence cardiaque pour calculer l’indice de relaxation, utile pour évaluer les niveaux de stress. Grâce à l’analyse Body Harmony, l’utilisateur peut suivre son état émotionnel quotidien sur certaines périodes.

Disponibilité et prix

Asus n’a pas encore confirmé la date de disponibilité de la VivoWatch 6, mais a annoncé un prix très compétitif : 130 euros. Pour une montre offrant une telle multitude de fonctionnalités, ce tarif est incroyablement attractif.