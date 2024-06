Google Traduction ajoute 110 nouvelles langues : Une révolution linguistique

Depuis son lancement en 2006, Google Traduction a permis de briser les barrières linguistiques, facilitant la connexion et la compréhension entre les peuples du monde entier. Avec les avancées technologiques, Google a progressivement élargi son répertoire linguistique.

Aujourd’hui, alors que l’IA occupe le devant de la scène technologique, Google l’exploite pour diversifier encore davantage les langues disponibles sur Google Traduction.

Le géant de la technologie introduit 110 nouvelles langues sur Google Traduction, marquant ainsi son expansion la plus importante à ce jour.

Cet exploit est rendu possible grâce à son modèle de langue étendu PaLM 2, que Google crédite comme essentiel pour permettre à Traduction d’apprendre efficacement des langues étroitement liées.

Des langues très attendues dans Google Traduction

Cela inclut des langues telles que l’awadhi et le marwadi, proches de l’hindi, ainsi que des créoles français comme le créole seychellois et le créole mauricien.

À mesure que la technologie progresse et que nous continuons à collaborer avec des linguistes experts et des locuteurs natifs, nous soutiendrons encore plus de variétés de langues et de conventions orthographiques au fil du temps — Isaac Caswell, Ingénieur logiciel principal chez Google Traduction.

Des langues telles que le cantonais et le q’eqchiʼ, récemment ajoutées à Google Traduction, desservent désormais plus de 614 millions d’individus dans le monde, ouvrant des traductions pour environ 8 % de la population mondiale. Ces ajouts incluent des langues majeures parlées par des millions de personnes, des langues utilisées par de petits groupes indigènes, ainsi que certaines langues avec peu de locuteurs natifs mais des efforts en cours pour les préserver et les promouvoir.

Environ 25 % des nouvelles langues proviennent d’Afrique, marquant l’expansion la plus étendue de Google en matière de langues africaines à ce jour. Cela inclut le fon, le kikongo, le luo, le ga, le swati, le venda et le wolof.

Quelques-unes des nouvelles langues ajoutées

Cantonais : une langue très demandée depuis un certain temps sur Google Traduction. Cependant, Google indique que, en raison de son chevauchement avec le mandarin à l’écrit, trouver des données précises et former des modèles peut être difficile.

: une langue très demandée depuis un certain temps sur Google Traduction. Cependant, Google indique que, en raison de son chevauchement avec le mandarin à l’écrit, trouver des données précises et former des modèles peut être difficile. Afar : une langue tonale parlée à travers Djibouti, l’Érythrée et l’Éthiopie, se démarquant dans cette publication pour avoir obtenu le plus grand soutien de la part des contributeurs bénévoles.

: une langue tonale parlée à travers Djibouti, l’Érythrée et l’Éthiopie, se démarquant dans cette publication pour avoir obtenu le plus grand soutien de la part des contributeurs bénévoles. Manx : la langue celtique de l’île de Man, qui a failli disparaître après la mort de son dernier locuteur natif en 1974. Cependant, grâce à un mouvement de renouveau à travers l’île, la langue a vu une résurgence, avec des milliers de locuteurs la maintenant en vie.

: la langue celtique de l’île de Man, qui a failli disparaître après la mort de son dernier locuteur natif en 1974. Cependant, grâce à un mouvement de renouveau à travers l’île, la langue a vu une résurgence, avec des milliers de locuteurs la maintenant en vie. NKo : une forme standardisée des langues mandingues d’Afrique de l’Ouest qui réunit différents dialectes en une seule langue. Son alphabet unique a été inventé en 1949, et aujourd’hui, il existe une communauté vibrante développant activement des ressources et des technologies pour cette langue.

: une forme standardisée des langues mandingues d’Afrique de l’Ouest qui réunit différents dialectes en une seule langue. Son alphabet unique a été inventé en 1949, et aujourd’hui, il existe une communauté vibrante développant activement des ressources et des technologies pour cette langue. Pendjabi (Shahmukhi) : une version du pendjabi écrite en script perso-arabe (Shahmukhi), la langue la plus parlée au Pakistan.

: une version du pendjabi écrite en script perso-arabe (Shahmukhi), la langue la plus parlée au Pakistan. Tamazight (Amazigh) : une langue berbère parlée à travers l’Afrique du Nord. Bien qu’ayant de nombreux dialectes, sa forme écrite est généralement comprise dans les différentes régions. Elle est écrite à la fois en scripts latin et tifinagh, tous deux supportés par Google Traduction.

: une langue berbère parlée à travers l’Afrique du Nord. Bien qu’ayant de nombreux dialectes, sa forme écrite est généralement comprise dans les différentes régions. Elle est écrite à la fois en scripts latin et tifinagh, tous deux supportés par Google Traduction. Tok Pisin : un créole basé sur l’anglais qui sert de lingua franca en Papouasie–Nouvelle-Guinée.

Personnellement, je ne parle que deux langues, donc je trouve les outils comme Google Traduction très pratiques. Grâce à eux, on peut se connecter avec des gens du monde entier. Apprendre toutes les langues existantes est impossible, mais la technologie le peut, et c’est l’un des aspects les plus cools de notre époque.