Sonos annonce l’entrée dans quatre nouvelles catégories, la première étant prévue pour 2023

Le fabricant américain de produits audio Sonos a quelques trimestres bien remplis devant lui, car l’entreprise prévoit d’expérimenter non pas une, mais quatre nouvelles catégories de produits. Lors de la conférence téléphonique de Sonos sur les résultats du quatrième trimestre 2022, le PDG Patrick Spence a révélé que la société « investit dans des produits qui nous permettront d’entrer dans quatre nouvelles catégories, dont l’une devrait être annoncée au cours de l’exercice 23 ».

La société n’a pas approfondi les spécificités des catégories de produits qu’elle explore, à part mentionner qu’elle s’intéresse à de « nouvelles catégories naturellement adjacentes ». En d’autres termes, Sonos ne s’éloignera pas trop de sa catégorie d’équipement audio de base, qui couvre à la fois les produits audio domestiques et de plein air.

L’objectif principal derrière l’exploration de nouvelles catégories de produits, selon Spence, est de diversifier les activités de Sonos, mais le chef de Sonos n’a pas révélé d’autres informations. Selon Protocol, l’entreprise pourrait enfin lancer un produit de streaming vidéo. Sonos a déjà un service Radio à son actif et s’attaque déjà aux assistants IA avec son propre Sonos Voice Control.

D’après les offres d’emploi, l’entreprise cherche à recruter des talents pour travailler sur le « Home Theater OS » et explore également des pistes liées à la plateforme Android TV. Le « contenu et les services » constitueront une part importante du service lié à la vidéo que Sonos souhaite créer. Selon The Verge, l’entreprise travaille également sur un nouveau projet de home cinéma et sur une enceinte de bureau haut de gamme.

La nouvelle catégorie de produits la plus prometteuse de Sonos, dont on parle depuis un certain temps, est celle des écouteurs sans fil. D’après les rumeurs, les écouteurs supra-auriculaires de Sonos coûteraient environ 300 dollars et viseraient à offrir une expérience d’écoute musicale de haute qualité et une intégration avec des assistants numériques pour effectuer des tâches via des commandes vocales.

Un casque et des écouteurs sans fil ?

D’abord rapportés par Bloomberg, nous avons obtenu notre premier potentiel regard sur le design provisoire du prochain casque de Sonos avec des schémas de brevets déposés devant le United States Patent and Trademark Office en 2019. Les documents de brevet (via Protocol) mentionnent un système de contrôle de type bouton pour les réglages de volume, et même une surface tactile pour les contrôles de base.

Un aspect intéressant du casque serait une technologie appelée « swap », qui pourrait permettre aux utilisateurs de faire passer leur lecture musicale du casque à d’autres appareils Sonos dans un réseau local. Si cela s’avère exact, Sonos s’opposera à des entreprises comme Sony et Bose sur le marché des casques haut de gamme. Il est intéressant de noter que Sonos a pris une participation majoritaire dans le fabricant britannique de casques audio RHA Audio l’année dernière.

Une autre catégorie de produits intéressante, mais pertinente que Sonos semble explorer est celle des écouteurs sans fil. Un brevet déposé sur son marché national (via ZatsNotFunny) révèle un schéma d’écouteurs entièrement qui ressemble quelque peu aux Nord Buds de OnePlus grâce à un design à tige plate. Mais gardez à l’esprit qu’il ne s’agit que de schémas de brevets, qui ne deviendront peut-être pas un produit réel.