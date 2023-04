Sonos Pro veut permettre aux entreprises de diffuser facilement de la musique dans tous leurs locaux

Outre le contrôle centralisé et la disponibilité de contenus sous licence commerciale, Sonos Pro fonctionne comme un système Sonos classique . Il est compatible avec tous les produits Sonos qui peuvent être contrôlés depuis l’application S2 de l’entreprise, y compris les enceintes connectées Era 100 et Era 300 les plus récentes.

Le système est flexible et permet aux entreprises de décider dans quelle mesure le contrôle de chaque site doit être confié à leurs employés , du contrôle total à l’absence totale de contrôle. L’époque où votre audiophile local diffusait sa propre liste de lecture originale pourrait être révolue si ce genre de choses allait à l’encontre des normes de la marque en matière d’expérience en magasin. En revanche, les entreprises peuvent décider qu’une saveur locale est exactement ce qu’elles veulent promouvoir et donner à leurs gérants de magasin une grande influence sur la musique que leurs clients entendent.