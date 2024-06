Galaxy Z Flip 6 : Hausse de prix et améliorations annoncées pour le nouveau modèle

Nous ne sommes qu’à quelques jours du prochain événement Galaxy Unpacked, prévu pour le 10 juillet.

Cet événement très attendu promet de révéler plusieurs produits phares, notamment les prochains smartphones pliables, le Galaxy Z Fold 6 et le Galaxy Z Flip 6, ainsi que la nouvelle Galaxy Watch 7 et la toute première bague connectée de Samsung, la Galaxy Ring.

En attendant ce grand moment, une nouvelle fuite concernant le Galaxy Z Flip 6 suggère une augmentation de prix.

Fuite sur le prix du Galaxy Z Flip 6 en Europe

Des informations en provenance d’Europe indiquent que le Galaxy Z Flip 6 sera vendu à un prix plus élevé que son prédécesseur, le Galaxy Z Flip 5. Les sources mentionnent une hausse d’environ 150 €.

Un revendeur européen aurait déjà fixé les prix des prochains modèles pliables, listant la variante 256 Go du Galaxy Z Flip 6 à 1 339,99 € et le modèle 512 Go à 1 466,99 €. En comparaison, le Galaxy Z Flip 5 de l’année dernière avait été lancé en France au prix de 1 199 € pour la version 256 Go et 1 319 € pour la version 512 Go.

Il est important de souligner que les informations sur les prix du Galaxy Z Flip 6 ci-dessus proviennent d’un revendeur tiers et non de Samsung. Habituellement, les revendeurs tiers utilisent des prix provisoires pour les produits non commercialisés jusqu’à ce qu’ils deviennent officiels, et ces prix ont tendance à avoir une marge d’erreur et à être plus élevés qu’ils ne devraient l’être.

Néanmoins, ce n’est pas la première fois que nous entendons des rumeurs selon lesquelles le Galaxy Z Flip 6 sera plus cher que le Galaxy Z Flip 5 lors de son lancement.

Justification de l’augmentation de prix du Galaxy Z Flip 6

Comment Samsung pourrait-il justifier cette augmentation de prix ? Il semble que le géant technologique se prépare à introduire quelques améliorations, telles que le passage de 8 Go de RAM dans le Z Flip 5 à 12 Go dans le modèle à venir. Cette augmentation de la RAM pourrait certainement justifier le prix plus élevé.

De plus, le Galaxy Z Flip 6 est censé être lancé avec un capteur principal amélioré de 50 mégapixels, une avancée significative par rapport à la caméra de 12 mégapixels du Z Flip 5. Il devrait également intégrer des capacités de Galaxy AI, promettant des fonctionnalités pilotées par l’IA telles que la traduction en direct et la recherche par cercle.

Le Galaxy Z Flip 6 devrait également offrir un support prolongé avec 7 ans de mises à jour de l’OS et de sécurité, une promesse que Samsung a commencée avec sa dernière série Galaxy S24.