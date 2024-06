Nubia Red Magic 9s : Lancement révolutionnaire avec IA le 3 juillet

Nubia s’apprête à révolutionner le monde des smartphones de gaming avec le lancement de sa série Nubia Red Magic 9s. La date de sortie est fixée au 3 juillet en Chine, avec deux modèles annoncés : le Red Magic 9s Pro et le Red Magic 9s Pro+.

Selon une publication sur Weibo relayée par GSMArena, ces nouveaux modèles promettent d’apporter des innovations majeures grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle (IA).

Les deux modèles devraient être équipés du processeur Snapdragon 8 Gen 3, spécialement optimisé pour les jeux. Cette puce de nouvelle génération pourrait offrir des performances accrues grâce à des algorithmes d’IA visant à optimiser les ressources et améliorer l’expérience de jeu.

Les Red Magic 9s Pro et 9s Pro+ proposeront probablement des écrans AMOLED de 6,78 pouces, offrant une qualité visuelle exceptionnelle pour les jeux. En termes de batterie, nous nous attendons à des capacités de 5 500 mAh et 6 500 mAh respectivement, avec une charge rapide de 165W, garantissant une autonomie prolongée et un temps de recharge minimal.

Le volet photographique devrait également rester fidèle à la série 9, avec une caméra principale de 50 mégapixels, une ultra-grand-angle de 50 mégapixels et un capteur de profondeur de 2 mégapixels. La caméra frontale sous l’écran, de 32 mégapixels, pourrait bénéficier de quelques améliorations pour une meilleure qualité d’image.

L’intelligence artificielle au service du gaming dans le Red Magic 9s

L’aspect le plus intrigant de cette nouvelle série est sans doute l’intégration de l’IA. Les slogans promotionnels comme « AI empowerment, full competition » laissent entendre que l’IA jouera un rôle crucial dans l’optimisation des performances de jeu.

Bien que les détails restent encore flous, on peut s’attendre à des fonctionnalités telles que l’ajustement automatique des paramètres de jeu en temps réel, l’optimisation de la consommation d’énergie et peut-être même des améliorations dans la gestion thermique.

Disponibilité et prix

Pour l’instant, Nubia n’a pas encore dévoilé les dates de lancement mondial ni les prix des Red Magic 9s Pro et 9s Pro+. Cependant, il est probable que ces modèles seront disponibles à l’international d’ici la fin de l’année.