Les gens vendent des comptes ChatGPT Plus alors que OpenAI stoppe les inscriptions

De manière surprenante, OpenAI a suspendu les nouvelles inscriptions à son plan d’abonnement premium, ChatGPT Plus, qui coûte 20 dollars par mois. Cette décision n’affecte pas les utilisateurs de la version gratuite de ChatGPT ni les clients existants de ChatGPT Plus. Les utilisateurs de ChatGPT Plus ont accès aux meilleurs modèles LLM d’OpenAI, GPT-4 et GPT-4 Turbo, ainsi qu’aux plugins, à la navigation sur Internet, à l’analyse de données, à l’analyse d’images et à bien d’autres choses encore. Pourquoi OpenAI a-t-elle interrompu les inscriptions ? Découvrons-le.

Juste après le DevDay, la première conférence des développeurs d’OpenAI, l’entreprise a été confrontée à une attaque DDoS intense, qui a entraîné l’interruption de ChatGPT et de ses API pendant plus d’une journée. Lors de la DevDay, OpenAI a annoncé les GPT — une version personnalisée de ChatGPT que les utilisateurs peuvent créer pour un objectif ou une tâche spécifique. L’entreprise soutenue par Microsoft a finalement pu récupérer ses services après avoir atténué l’attaque.

Mais hier, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a annoncé sur X (anciennement Twitter) que l’entreprise suspendait les nouvelles inscriptions à ChatGPT Plus. Comme vous pouvez le déduire du tweet, la décision a été prise afin d’assurer une expérience fluide pour les nouveaux utilisateurs.

Altman explique que « l’augmentation de l’utilisation après le DevDay a dépassé notre capacité… », faisant référence à l’afflux massif d’utilisateurs s’inscrivant à ChatGPT Plus pour avoir accès à toutes les nouvelles fonctionnalités.

we are pausing new ChatGPT Plus sign-ups for a bit 🙁

the surge in usage post devday has exceeded our capacity and we want to make sure everyone has a great experience.

you can still sign-up to be notified within the app when subs reopen.

—Sam Altman (@sama) November 15, 2023