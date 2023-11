Google Photos s’enrichit de nouvelles fonctionnalités d’organisation

Les dernières fonctionnalités de Google pour son application Photos sur iOS et Android tentent de dompter une galerie indisciplinée remplie de photos en double, de captures d’écran interminables et de photos de reçus et de cartes d’identité.

Google Photos est une ressource extrêmement utile pour gérer vos photos et vos vidéos, qu’elles soient stockées sur votre téléphone ou sur le cloud. Cependant, l’organisation de vos photos peut parfois s’avérer difficile. Par exemple, certains smartphones regroupent les captures d’écran avec les photos dans l’application, ce qui signifie qu’il y a beaucoup plus de choses que vous ne voulez probablement pas voir. Heureusement, Google est en train de régler certains de ces problèmes.

Google Photos introduit de nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle pour vous aider à organiser et à désencombrer votre galerie de photos, car beaucoup de gens en ont désespérément besoin.

L’une de ces fonctionnalités, « Groupement des photos » (« Photo stacks » dans la langue de Shakespeare), regroupe automatiquement les photos analogues prises à proximité les unes des autres, ce qui vous permet d’identifier facilement le meilleur cliché capturant un moment précis. Environ un tiers des galeries de la plupart des gens sont constituées de photos analogues, surtout si vous êtes du genre à prendre plusieurs photos et à choisir celle qui vous semble la meilleure.

Groupement des photos vise à rendre les galeries plus ordonnées en organisant intelligemment ces images. L’IA se charge du regroupement initial, mais vous avez la possibilité de choisir manuellement votre premier choix, de modifier les piles ou de désactiver Groupement des photos à tout moment.

La deuxième amélioration concerne les captures d’écran et les documents qui encombrent les galeries de photos. Google Photos utilise désormais l’intelligence artificielle pour classer et organiser les captures d’écran et les documents dans des albums tels que les pièces d’identité, les reçus et les informations sur les événements.

Fini de fouiller partout

Cette catégorisation simplifie le processus de recherche d’éléments spécifiques sans avoir à faire défiler toute une galerie. En outre, les utilisateurs peuvent programmer des rappels dans leurs calendriers directement à partir de captures d’écran de billets ou de prospectus d’événements, ce qui constitue un moyen pratique de revenir sur des informations pertinentes.

Enfin, pour optimiser l’organisation de la galerie, les utilisateurs ont la possibilité d’archiver automatiquement les captures d’écran et les documents au bout de 30 jours. Cette fonction permet de masquer ces éléments dans la galerie principale tout en les laissant accessibles dans des albums dédiés.

Ces fonctionnalités commencent à être déployées sur les appareils Android, l’iPhone et l’iPad, de sorte que vous pourrez peut-être les voir une fois l’application mise à jour. Si vous ne les voyez pas encore, il se peut que vous ayez besoin de quelques jours pour qu’elles soient déployées sur votre smartphone.