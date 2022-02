Malheureusement, Sonos ne devrait pas dévoiler son casque sans fil avant la fin de l’année

Après des mois de rumeurs sur les nouveaux écouteurs sans fil de Sonos, le PDG de la société a enfin donné son avis sur le moment exact où nous pourrions les voir apparaître — malheureusement, ce ne sont pas de bonnes nouvelles.

Le PDG, Patrick Spence, a déclaré aux investisseurs que Sonos allait « se concentrer sur le lancement de nouveaux produits dans nos catégories de produits existantes » pour le reste de l’année financière.

Étant donné que les écouteurs constitueraient une nouvelle catégorie de produits pour la société d’enceintes connectées et de barres de son, il n’y a pratiquement aucune chance que nous entendions parler d’un casque sans fil avant la fin de l’exercice financier — septembre 2022 au plus tôt.

Le bon côté des choses ? Spence a déclaré aux investisseurs que la société prévoyait de lancer un autre produit d’ici la fin de l’année financière, ce qui signifie que nous aurons au moins une autre enceinte connectée ou une autre barre de son Sonos d’ici la fin de l’année 2022.

Comme le souligne What Hi-Fi ?, Sonos a récemment fait l’acquisition d’une société spécialisée dans le Bluetooth LE Audio et du fabricant britannique de casques RHA Audio, deux éléments clés dont la société aura besoin si elle veut se lancer sur le marché des casques. RHA Audio, la société désormais connue sous le nom d’Origin North Ltd, a produit des dizaines de casques et d’écouteurs primés au fil des ans. Le fait d’avoir acquis cette société devrait aider Sonos à élaborer le design de ses nouveaux casques à l’avenir.

Sonos fait des acquisitions en ce sens

L’autre composant que Sonos devait acquérir était une société spécialisée dans le nouveau codec sans fil Bluetooth LE. Cette connectivité promet une meilleure qualité sonore et une consommation d’énergie plus faible que la norme Bluetooth 5.0 actuelle. Grâce à cette norme, les écouteurs de Sonos pourraient avoir une autonomie extrêmement longue et une qualité audio supérieure à celle de ses concurrents Sony, Bose et Sennheiser.

Enfin, le dernier avantage de Sonos est le Wi-Fi. C’est le point fort de Sonos depuis des années et l’idée de pouvoir passer en douceur de l’audio à domicile au sans-fil en déplacement avec un casque entièrement sans fil est un rêve pour de nombreux audiophiles.