Une attaque DDoS est probablement à l’origine de la panne majeure de ChatGPT

ChatGPT a commencé à rencontrer des problèmes opérationnels le 8 novembre et cela a abouti à une panne majeure à la fin de la journée. Selon le tableau de bord de OpenAI, ChatGPT est toujours confronté à des « pannes périodiques sur ChatGPT et l’API » . Aujourd’hui, dans un communiqué, OpenAI déclare : « Nous sommes confrontés à des pannes périodiques dues à un modèle de trafic anormal reflétant une attaque DDoS. Nous continuons à travailler pour atténuer ce problème ».

OpenAI a ajouté que les API seraient disponibles immédiatement et que les nouvelles fonctionnalités seraient mises en place dès lundi. Cependant, comme on l’a appris, OpenAI a du mal à maintenir ChatGPT en état de marche. Il semble que ChatGPT subisse une panne majeure en raison d’une attaque DDoS menée par des acteurs malveillants .