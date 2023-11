Le chatbot ChatGPT d’OpenAI, basé sur un modèle de langage à grande échelle et alimenté par l’IA, est hors service en raison d’une panne majeure qui a également mis hors service l’API de l’entreprise.

Les clients affectés par ces problèmes continus voient apparaître des messages d’erreur « Something went wrong. », ChatGPT ajoutant : « If this issue persists please contact us through our help center at help.openai.com » à chaque nouveau prompt.

Dans un rapport d’incident publié sur la page officielle de l’entreprise, OpenAI a confirmé que ses équipes d’ingénieurs enquêtaient sur le problème. « Nous avons identifié un problème entraînant des taux d’erreur élevés dans l’API et ChatGPT, et nous travaillons à y remédier », a déclaré l’entreprise.

Les problèmes d’aujourd’hui font suite à une autre panne partielle survenue mardi, qui a également affecté l’API et ChatGPT de la société, tous deux touchés par des pannes périodiques pendant plusieurs heures.

Lundi, les utilisateurs de l’API du service de génération d’images Dall-E d’OpenAI ont également connu des taux d’erreur élevés pendant la majeure partie de la journée.

Le chatbot ChatGPT a également été interrompu dans le monde entier en mai, lorsque le service est resté inaccessible pendant plusieurs heures.

Des annonces

La panne d’aujourd’hui fait suite à une annonce faite lundi par OpenAI, qui a indiqué qu’elle apportait des améliorations et de nouvelles fonctionnalités à son API et à son service ChatGPT.

Dès cette semaine, la société a introduit un nouveau modèle GPT-4 Turbo, moins cher, avec « 128K de contexte et des connaissances plus fraîches que GPT-4 », disponible pour tous les développeurs en avant-première. GPT-4 Turbo ajoute également les fonctionnalités Vision, DALL-E 3 et la synthèse vocale pour tous les développeurs, et la société a également annoncé qu’elle doublait les limites de taux de GPT-4.

En cours de rédaction