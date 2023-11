Les GPT personnalisés d’OpenAI ont été retardés en raison d’une utilisation plus importante que prévue

Cela fait à peine deux jours que OpenAI a dévoilé ses nouveaux services au monde entier lors du DevDay, sa toute première conférence de développeurs à San Francisco.

Parmi ceux-ci, un GPT Builder qui permet à des tiers de créer facilement leurs propres modèles de chatbot simples et personnalisés pour accomplir des tâches spécifiques à partir du ChatGPT d’OpenAI, ainsi que des assistants IA qui peuvent se connecter à des applications externes en utilisant l’intelligence du modèle GPT-4 d’OpenAI, et de nouveaux prix réduits pour bon nombre de ses outils. Oh, et un nouveau modèle GPT-4 Turbo, plus rapide.

Alors que la communauté des logiciels d’entreprise dans son ensemble est encore en train de digérer le flot d’annonces, il s’avère que la demande pour ces fonctionnalités a déjà dépassé ce qu’OpenAI avait prévu.

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a déclaré aujourd’hui dans un message sur le réseau social X que le déploiement échelonné des GPT en particulier, initialement prévu pour être disponible pour tous les abonnés GPT Plus et Enterprise le lundi 13 novembre, a été retardé en raison d’une utilisation plus importante que prévu des nouveaux outils de l’entreprise.

usage of our new features from devday is far outpacing our expectations.

we were planning to go live with GPTs for all subscribers monday but still haven’t been able to. we are hoping to soon.

there will likely be service instability in the short term due to load. sorry :/

— Sam Altman (@sama) November 8, 2023