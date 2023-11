Nothing pourrait lancer les écouteurs ear (3) janvier 2024

Fondé il y a seulement trois ans, Nothing a parcouru un long chemin en relativement peu de temps, même si elle ne dépense évidemment pas des milliards d’euros en publicité et en marketing. Certes, la société britannique n’est pas encore ce que nous appellerions une force mondiale avec laquelle il faut compter dans l’industrie mobile, mais son deuxième smartphone a non seulement été bien accueilli par la critique, mais il a également attiré l’attention des consommateurs grâce à un récent lancement sur Amazon US et à la promotion qui s’en est suivie.

Nous ne savons pas si le prochain produit de la marque non conventionnelle bénéficiera d’une disponibilité aussi importante aux États-Unis, mais ce qui semble essentiellement garanti, c’est qu’un nouvel appareil Nothing est sur le point de voir le jour.

Il ne peut s’agir du Nothing Phone (3), donc à moins que la startup fondée par Carl Pei ne cherche à se diversifier dans d’autres catégories de l’industrie technologique, les Nothing Ear (3) sont clairement la valeur sûre pour tout le monde.

Les Nothing ear (1), les premiers écouteurs sans fil de la société, a été présenté en 2021, les ear (stick) a fait ses débuts le mois dernier et les ear (2) ont été présentés au début du mois de mars.

Les Nothing ear (3) devraient être lancés en janvier 2024, selon un rapport de Mashable, citant ses sources. Bien qu’il ne révèle pas le nom de l’appareil ou le produit qu’il sera, il devrait s’agir de la prochaine génération d’écouteurs phares de la société, qui devrait être mise à jour l’année prochaine.

Beaucoup d’inconnus

Nous ne connaissons toujours pas les spécifications ou les caractéristiques des ear (3). On s’attend à ce qu’il conserve le même design transparent pour les écouteurs et le boîtier. Nous pouvons nous attendre à une meilleure qualité audio et ANC, ainsi qu’à une meilleure autonomie de la batterie.

Si ces écouteurs de nouvelle génération sont effectivement à quelques mois d’une annonce officielle, il y a évidemment de fortes chances que Nothing commence à faire parler de lui et que les fuites tentent de ruiner tous les secrets d’ici peu, alors restez à l’écoute sur notre site web pour tout cela et plus encore.