ChatGPT reçoit sa plus grande mise à jour jusqu’à présent : voici les améliorations

Presque exactement un an après le lancement de ChatGPT, le chatbot d’IA a reçu sa plus grande mise à jour jusqu’à présent. Son créateur, OpenAI, a annoncé un nouveau modèle d’IA puissant, la possibilité de créer ses propres assistants d’IA personnalisés et une nouvelle place de marché qui est en fait un App Store pour les chatbots.

Toutes ces annonces ont été faites lors de la première conférence des développeurs d’OpenAI, appelée DevDay, qui s’est tenue le 6 novembre. Bien qu’elle s’adresse principalement aux développeurs, des événements analogues comme la WWDC d’Apple nous ont montré que ces conférences peuvent également apporter de grandes nouvelles au fan de technologie moyen — et c’était encore le cas lors de la DevDay.

ChatGPT est engagé dans une course à l’IA avec Bing Chat, Google Bard, Claude, et bien d’autres — il est donc essentiel de maintenir un rythme d’innovation rapide. Cette année, nous avons déjà vu ChatGPT obtenir un nouveau modèle GPT-4 puissant, l’arrivée significative de plug-ins qui le relient à d’autres services Web, et l’intégration avec le générateur d’images Dall-E 3 d’OpenAI.

Mais aujourd’hui, de nouvelles fonctionnalités tout aussi importantes pour ChatGPT sont sur le point d’être lancées. Voici un bref aperçu des plus importantes pour les abonnés de ChatGPT Plus.

1. Vous pouvez désormais créer votre propre chatbot IA personnalisé

Pour la plupart des gens, ChatGPT a été un assistant IA universel — jusqu’à présent. Si vous êtes abonné à ChatGPT Plus (20 dollars par mois), vous verrez maintenant une option « Create a GPT » qui vous permet de créer une version de ChatGPT adaptée à vos besoins spécifiques.

Cette fonctionnalité s’adresse principalement aux entreprises — par exemple, un chatbot spécialement conçu pour les employés — mais il existe également des potentiels cas d’utilisation pour l’utilisateur traditionnel de ChatGPT. Les parents pourraient, par exemple, créer un chatbot pour aider leurs enfants à résoudre des problèmes de mathématiques.

Le processus de création d’un « GPT » est simple, mais comporte de nombreuses étapes. Le GPT Builder vous interrogera sur tous les aspects du chatbot, depuis ses capacités jusqu’à son nom et son logo. Vous pouvez également télécharger des données que le chatbot utilisera comme base de ses réponses, puis les partager publiquement par le biais d’un lien.

Pour l’instant, le GPT Builder est disponible en version bêta pour tous ceux qui ont souscrit un abonnement ChatGPT Plus. Mais plus tard dans le courant du mois de novembre, OpenAI annonce qu’elle lancera également l’autre partie importante de cette nouvelle : le GPT Store.

2. ChatGPT obtient son propre « App Store » pour les chatbots d’IA

Comme pour confirmer que les chatbots d’IA sont en passe de devenir l’équivalent des premières applications iOS de cette décennie, OpenAI a également annoncé qu’elle lancerait le GPT Store dans le courant du mois de novembre.

Cette boutique accueillera les créations de chatbots d’IA réalisées à l’aide du GPT Builder, qui seront consultables et figureront dans un tableau de classement. Il ne semble pas que la boutique GPT soit totalement libre, car OpenAI précise qu’elle proposera des créations « réalisées par des créateurs vérifiés ».

À l’instar de l’App Store d’Apple, OpenAI précise qu’il « mettra en avant les GPT les plus utiles et les plus agréables que nous aurons trouvés dans des catégories telles que la productivité, l’éducation et “juste pour le plaisir” ». Les développeurs pourront également gagner de l’argent en fonction du nombre de personnes qui utiliseront leurs GPT « dans les mois à venir ».

3. ChatGPT Plus bénéficie d’un coup de pouce Turbo

Le lancement du modèle GPT-4, plus puissant, en mars dernier, a constitué une évolution importante pour ChatGPT, en partie parce qu’il était « multimodal ». En d’autres termes, vous pouviez commencer à alimenter le chatbot avec différents types de données (comme la parole et les images), plutôt qu’avec du texte uniquement. Aujourd’hui, OpenAI a donné un coup de pouce à GPT-4 (et GPT-3.5) en lançant de nouvelles versions « Turbo ».

L’un des principaux avantages du nouveau modèle GPT-4 Turbo est qu’il a été entraîné sur des données plus fraîches allant jusqu’à avril 2023. Il s’agit d’une amélioration par rapport à la précédente version, qui avait du mal à répondre aux questions portant sur des événements survenus depuis septembre 2021.

La qualité des réponses de ChatGPT dans les longues conversations devrait également être meilleure pour les abonnés Plus, grâce à l’amélioration de sa « fenêtre contextuelle ». Il s’agit de la « mémoire » du chatbot d’IA pendant les conversations textuelles, qui lui permet d’appliquer le contexte à ses réponses.

Plus cette « fenêtre de contexte » est grande, mieux c’est, et GPT-4 Turbo peut désormais gérer l’équivalent de 300 pages de texte dans les conversations avant de commencer à perdre sa mémoire (une grande amélioration par rapport aux 3 000 mots des précédentes versions).

Enfin, ChatGPT Plus devrait également être plus simple à utiliser, car vous n’aurez plus à passer d’un modèle à l’autre — vous pouvez désormais accéder à DALL-E, à la navigation et à l’analyse des données sans avoir à passer d’un modèle à l’autre.

4. Les utilisateurs pro bénéficieront désormais d’un « bouclier de copyright »

OpenAI a également introduit ce qu’elle appelle un « bouclier de copyright » pour protéger ses entreprises et les utilisateurs de l’API contre les réclamations légales liées à la violation des droits d’auteur.

Malheureusement, cette fonctionnalité ne s’applique pas aux utilisateurs gratuits ou Plus de ChatGPT, mais comme l’a expliqué Sam Altman, PDG d’OpenAI : « Nous pouvons défendre nos clients et payer les frais encourus si vous faites face à des réclamations légales concernant la violation des droits d’auteur ».

Ce n’est pas la première fois qu’une entreprise offre une protection juridique aux utilisateurs d’IA, mais c’est une grande nouvelle pour les entreprises et les développeurs qui utilisent ChatGPT.

Le fonctionnement exact de cette fonctionnalité n’est pas clair, mais OpenAI couvrira effectivement les frais juridiques en cas de poursuites pour violation des droits d’auteur, plutôt que d’essayer de supprimer le matériel protégé par les droits d’auteur lui-même.