GPT-4 Turbo est la plus grande mise à jour depuis le lancement de ChatGPT

Lors de son événement annuel DevDay, la startup OpenAI, spécialisée dans l’intelligence artificielle, a dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités et de changements de prix pour sa plateforme d’IA. Ces améliorations promettent de rendre la technologie d’OpenAI plus puissante, plus flexible et plus abordable pour les développeurs d’applications réelles.

En effet, OpenAI a lancé un nouveau modèle appelé GPT-4 Turbo. Il est meilleur que le modèle GPT-4 à tous points de vue et apporte de nombreux changements que les développeurs et les utilisateurs en général demandaient depuis longtemps. En outre, le nouveau modèle est mis à jour jusqu’en avril 2023 et est beaucoup moins cher à utiliser. Pour tout savoir sur le modèle GPT-4 Turbo d’OpenAI, lisez la suite.

Le modèle GPT-4 Turbo supporte la plus grande fenêtre de contexte de 128K, ce qui est encore plus élevé que la longueur de contexte de 100K de Claude. Le modèle GPT-4 d’OpenAI était généralement disponible avec un jeton maximum de 8K et de 32K pour certains utilisateurs. Aujourd’hui, selon OpenAI, le nouveau modèle peut ingérer plus de 300 pages d’un livre en une seule fois, ce qui est impressionnant.

Sans oublier que OpenAI a finalement mis à jour la date limite de connaissance à avril 2023 sur le modèle GPT-4 Turbo. Du côté des utilisateurs, elle a également amélioré l’expérience ChatGPT, et les utilisateurs peuvent commencer à utiliser le modèle GPT-4 Turbo dès aujourd’hui. Ce qui est étonnant, c’est qu’il n’est pas nécessaire de sélectionner un mode particulier pour accomplir une tâche. ChatGPT peut désormais choisir intelligemment le mode à utiliser en cas de besoin. Il peut naviguer sur le Web, utiliser un plugin, analyser du code et faire bien d’autres choses encore, le tout dans un seul mode.

Autres améliorations notables : vision, synthèse vocale, protection des droits d’auteur

Pour les développeurs, de nombreuses nouveautés ont été annoncées. Tout d’abord, la société a lancé un nouveau modèle de synthèse vocale. Il génère une parole incroyablement naturelle dans 6 préréglages différents. Par ailleurs, OpenAI a publié la prochaine version de son modèle de reconnaissance vocale open source, Whisper V3, qui sera bientôt disponible via l’API.

Ce qui est intéressant, c’est que les API pour Dall-E 3, GPT-4 Turbo with Vision et le nouveau modèle de synthèse vocale ont été publiées aujourd’hui. Coke lance aujourd’hui une campagne Diwali qui permet aux clients de générer des cartes Diwali à l’aide de l’API Dall-E 3. Il existe un mode JSON qui permet au modèle de répondre avec une sortie JSON valide.

OpenAI a également mis en place un programme de protection des droits d’auteur appelé Copyright Shield afin de protéger les clients contre les plaintes pour violation des droits d’auteur lors de l’utilisation des fonctionnalités générales de la plateforme.

Une réelle baisse de prix

De plus, l’appel de fonction a également été amélioré sur le nouveau modèle. OpenAI permet également aux développeurs d’avoir plus de contrôle sur le modèle. En outre, les développeurs peuvent désormais demander la mise au point du GPT-4 dans le cadre du programme d’accès expérimental. Le GPT-4 a été mis à niveau avec une limite de taux plus élevée — le double de la limite de jetons/minute. Enfin, en ce qui concerne les prix, le modèle GPT-4 Turbo est nettement moins cher que le GPT-4. Il coûte 1 cent pour 1 000 jetons d’entrée et 3 cents pour 1 000 jetons de sortie. En fait, le GPT-4 Turbo est 2,75 fois moins cher que le GPT-4.

Dans l’ensemble, les nouvelles offres d’OpenAI représentent une avancée intéressante pour le secteur de l’IA, et il sera intéressant de voir comment les entreprises tireront parti de ces outils pour innover et créer de la valeur dans les années à venir.