Apple atteindra l’équilibre entre l’offre et la demande avec l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ce trimestre

Apple atteindra l'équilibre entre l'offre et la demande avec l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max ce trimestre

Comme nous l’avons entendu plus tôt dans la semaine, Apple a publié les résultats de son quatrième trimestre fiscal, avec deux records à la clé. L’entreprise a annoncé le chiffre d’affaires le plus élevé jamais atteint par l’iPhone pour un quatrième trimestre fiscal.

Si l’on considère que ce trimestre inclut le mois de septembre, au cours duquel Apple commence à livrer les derniers modèles d’iPhone, ce record revêt une grande importance. L’iPhone est le principal secteur d’activité d’Apple, mais son deuxième secteur d’activité, les services, s’est également bien comporté, établissant un nouveau record de recettes pour un trimestre donné.

Il est intéressant de noter qu’après la publication des résultats et la tenue de la conférence téléphonique d’Apple pour les analystes et les médias, le PDG Tim Cook et le directeur financier Luca Maestri ont tous deux souligné que même aujourd’hui, plus d’un mois après la sortie de l’iPhone, les délais de livraison pour les commandes d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max sur la boutique en ligne d’Apple sont de l’ordre de deux à trois semaines. La plupart des Apple Store sont en rupture de stock pour les nouveaux iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max.

Selon 9to5Mac, Tim Cook, le PDG d’Apple, a déclaré que les délais de livraison devraient commencer à se réduire et que les pénuries des modèles d’iPhone haut de gamme 2023 devraient prendre fin avant la fin du premier trimestre fiscal 2024, à la fin du mois de décembre. « Nous pensons qu’à la fin de ce trimestre, nous atteindrons un équilibre entre l’offre et la demande », déclare Cook. Si vous prévoyez d’offrir l’iPhone 15 Pro ou l’iPhone 15 Pro Max à quelqu’un pour les fêtes de fin d’année, vous pouvez le commander dès maintenant sans vous soucier de savoir s’il arrivera à temps.

Selon Bloomberg, un commentaire du directeur financier Luca Maestri sur le premier trimestre fiscal de 2024 a également été mentionné lors de la conférence téléphonique, et c’est la principale raison pour laquelle les actions d’Apple ont chuté après les heures de cotation. Ce trimestre dit « de vacances » est généralement bon pour Apple en raison de la période des achats de fin d’année. Toutefois, Maestri ne prévoit pas de croissance globale du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre pour le trimestre qui se termine à la fin du mois de décembre.

Des inquiétudes

Wall Street s’attendait à une augmentation de 5 % du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre pour le trimestre, de sorte que les commentaires du directeur financier d’Apple ont inquiété les investisseurs. Il a déclaré que le chiffre d’affaires de l’iPhone augmenterait au cours du trimestre. Toutefois, Maestri a prévenu que le chiffre d’affaires de l’iPad et de l’unité « wearable » d’Apple, qui comprend l’Apple Watch et les AirPods, chuterait de manière significative au cours de ce trimestre.

Les ventes d’Apple en Chine sont un sujet de préoccupation pour l’entreprise, car la sortie du premier smartphone 5G de Huawei en trois ans, le Mate 60 Pro, a électrisé les consommateurs chinois. Les ventes d’Apple en Chine au quatrième trimestre fiscal ont diminué de 2,5 % en glissement annuel pour atteindre 15,08 milliards de dollars. Certains analystes s’attendaient à ce qu’Apple déclare un chiffre d’affaires de 17 milliards de dollars au quatrième trimestre fiscal dans le pays.