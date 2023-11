La date de sortie du Galaxy S24 pourrait avoir fuité : rendez-vous le 17 janvier

Ce rapport ajoute que le Galaxy S24 sera un « smartphone à intelligence artificielle » , puisqu’ il utilisera apparemment l’intelligence artificielle générative . Ce n’est pas la première fois que l’on affirme que la gamme Galaxy S24 sera fortement marquée par l’IA. Cette affirmation est donc crédible, d’autant plus que nous nous attendons à voir de nombreux smartphones vanter leurs capacités d’IA au cours de l’année à venir, étant donné l’importance croissante de l’IA. On ne sait pas exactement ce que fera l’IA dans la série Galaxy S24. Mais des fuites antérieures ont mentionné qu’elle pourrait être capable de choses analogues à ChatGPT, ainsi que de créer des images à partir d’invites textuelles, un peu comme Dall-E.

Selon le site sud-coréen SBS Biz relayé par SamMobile , le Galaxy S24 et ses grands frères — le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra – seront annoncés le 17 janvier .

Depuis un certain temps, il semble que la gamme Galaxy S24 de Samsung pourrait débarquer en janvier, comme l’affirment de nombreuses sources. Mais alors qu’auparavant, le plus précis que nous ayons entendu était « mi à fin janvier », nous avons maintenant une date exacte.