La demande est forte pour le Huawei Mate 60 Pro, son premier smartphone 5G depuis 3 ans

Il y a quelques jours, @Tech_Reve a posté sur X que Huawei était sur le point de ramener ses puces Kirin maison pour ses smartphones. Quelques jours plus tard, Huawei a annoncé, à la surprise générale, le Mate 60 Pro équipé d’une puce Kirin 5G dont nous ne savons pas grand-chose. Mais comme l’année dernière, lorsque la sortie de la série Mate 50 a provoqué de longues files d’attente et des soldes, le Mate 60 Pro a capturé l’imagination (et les portefeuilles) des consommateurs chinois.

Selon le South China Morning Post (SCMP), le nouveau smartphone de Huawei était initialement listé sur le site de commerce électronique du constructeur, Vmall, et dans sa boutique physique de Shenzhen. Rapidement, il a été disponible dans des points de vente en ligne tiers tels que JD.com et Taobao, ainsi que dans des magasins de bric et de broc. À ce jour, le Mate 60 Pro est en rupture de stock sur Vmall, JD.com et Taobao. Vmall s’apprêtait à recevoir une nouvelle livraison du téléphone lundi soir.

Ivan Lam, analyste principal de la société de conseil Counterpoint Research, basée à Hong Kong, a déclaré que tant que Huawei peut mettre la main sur un nombre suffisant de smartphones, les ventes devraient dépasser celles de la série Mate 50. Lam a déclaré à ses clients : « Si les approvisionnements [se déroulent] sans problème, les ventes devraient être supérieures à celles de la version précédente [de la série Mate] ». Étant donné que la série de l’année dernière s’est vendue entre 7 et 9 millions d’unités, l’analyste estime que le Mate 60 Pro devrait se vendre à au moins 7 millions d’exemplaires.

Le Mate 60 Pro est propulsé par le Kirin 9000 s qui prend en charge la 5G. Il pourra également passer des appels par satellite dans les zones dépourvues de connectivité cellulaire. Le principal fondeur chinois, SMIC, a fabriqué le Kirin 9000 s en utilisant des équipements existants qui n’ont pas violé les règles d’exportation américaines. Ces règles empêchent Huawei de recevoir des puces de pointe produites par des fonderies utilisant des équipements américains.

Les précédents modèles phares de Huawei ne pouvaient pas accéder aux signaux 5G parce qu’ils utilisaient des puces Qualcomm qui avaient été modifiées pour ne pas fonctionner avec la 5G. Certains fabricants d’accessoires ont vendu des étuis pour les gammes Mate 50 et P60 qui permettraient à ces modèles phares de se connecter à un signal 5G. Mais si SMIC peut produire des puces 5G pour Huawei, c’est une grande nouvelle.

Huawei revient sur le devant de la scène

Huawei devrait constituer un stock d’au moins 15 millions de smartphones de la série Mate 60. Arthur Guo Tianxiang, analyste chez IDC, un cabinet d’études de marché, a cité des sources de la chaîne d’approvisionnement lorsqu’il a déclaré que d’autres commandes pourraient être passées pour cette gamme si l’intérêt des consommateurs se maintient. Avant même l’annonce du Mate 60 Pro, Huawei était revenu sur la liste des cinq premiers expéditeurs de smartphones en Chine après avoir livré 14,3 millions d’appareils au cours du premier semestre de cette année.

Guo, d’IDC, a ajouté que Huawei « a fondamentalement résisté aux restrictions extérieures au cours des dernières années et devrait devenir extrêmement compétitif dans le segment haut de gamme du marché cette année ».

Chris Miller, professeur à l’université de Tufts et auteur du livre « Chip War », écrit : « Cela montre que les entreprises chinoises comme Huawei ont encore une grande capacité d’innovation. Je pense que cela va aussi probablement intensifier le débat à Washington sur la question de savoir si les restrictions doivent être renforcées ».

Ne jamais enterer Huawei

Certains analystes pensent que le gouvernement américain réagira en renforçant encore ses restrictions à l’encontre de Huawei. Mais si SMIC peut créer des SoC de 7 nm sans utiliser de machine de lithographie à ultraviolet extrême (EUV), qui est fabriquée par une société néerlandaise (ASML) mais dont l’importation en Chine est interdite, je ne vois pas ce qui pourrait être fait de plus pour empêcher Huawei de trouver des moyens de contourner les restrictions imposées par les États-Unis.

Pour être clair, la puce Kirin 9000 s est loin d’être une technologie de pointe comparée à ce que TSMC et Samsung Foundry sortent des lignes d’assemblage. Néanmoins, Huawei aurait déposé des demandes de brevet relatives à la lithographie EUV qui pourraient faire la différence. À chaque fois que les États-Unis pensaient avoir mis Huawei au pied du mur, l’entreprise s’est montrée à la hauteur. En matière d’innovation dans le domaine des smartphones, il ne faut pas parier contre Huawei.