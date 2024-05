iOS 18 fusionnera Calendrier et Rappels pour une productivité améliorée

La suite de productivité d’Apple sur iPhone pourrait enfin voir une évolution majeure avec l’intégration annoncée des applications Calendrier et Rappels dans la prochaine mise à jour d’iOS 18.

Actuellement, ces applications fonctionnent de manière assez isolée, ce qui complique la visualisation d’une journée complète sans recourir à des solutions tierces. Toutefois, selon les informations rapportées par AppleInsider, cette lacune pourrait être comblée.

Avec la nouvelle version de l’application Calendrier qui devrait être publiée avec iOS 18 (et macOS 15) dans le courant de l’année, les utilisateurs pourront créer et de consulter des rappels directement depuis l’application Calendrier, formant ainsi un hub plus complet qui regrouperait les événements et les tâches en un seul lieu et éliminera la nécessité d’ouvrir l’application Rappels.

Dans les versions previews d’iOS 18 et de macOS 15, les utilisateurs peuvent choisir de créer un nouveau rappel ou de programmer un nouvel événement en tapant sur une zone visible dans les vues Jour, Semaine ou Mois de l’application Calendrier. Les deux options apparaissent dans le même élément de l’interface utilisateur de l’application, ce qui permet de gagner du temps lors de la création d’un nouveau rappel ou d’un nouvel événement. Lors de la création d’un nouveau rappel depuis l’application Calendrier, les utilisateurs pourront ajouter un titre et laisser une note afin que l’utilisateur puisse laisser une description ajoutant un contexte au rappel.

Les rappels créés depuis l’application Calendrier apparaîtront également dans l’application Rappels, et la nouvelle interface de création de tâches offrira des options spécifiques à Rappels, telles que les tags et les niveaux de priorité.

Une grosse attente autour d’iOS 18

De plus, il semblerait que le design de l’application Calendrier soit modifié pour intégrer ces nouveautés. Bien que les utilisateurs d’iPhone puissent déjà utiliser des applications tierces comme Fantastical pour fusionner leurs données Calendrier et Rappels, une intégration native sur iOS, iPadOS et macOS serait une amélioration bienvenue et attendue depuis longtemps.

Apple devrait présenter officiellement iOS 18 le 10 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 24. Ce système d’exploitation promet d’être l’un des plus significatifs de l’histoire de l’iPhone, intégrant des fonctionnalités avancées d’IA et des refontes majeures de certaines applications intégrées d’Apple, comme Notes et Safari.