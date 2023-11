Facebook permet aux créateurs de tester différentes versions de Reels

Les créateurs sur Facebook bénéficient d’une poignée de nouveaux outils sur la plateforme, notamment la possibilité de tester les performances de différents Reels les unes par rapport aux autres.

La nouveauté la plus notable est un outil de test A/B pour les Reels. Le test A/B est une tactique courante de marketing et de publication qui consiste à modifier les éléments d’un contenu — par exemple, une lettre d’information ou un article — afin de déterminer lequel suscite le plus d’intérêt. Dans le cas d’un article d’actualité, par exemple, les éditeurs testent souvent plusieurs titres différents pour déterminer celui qui suscite le plus d’intérêt chez les lecteurs.

Sur Reels, les créateurs pourront définir jusqu’à quatre vignettes et légendes différentes pour une même vidéo dans le cadre d’un test.

Selon les images de la fonctionnalité, les différentes versions seront montrées à des groupes distincts de l’audience d’un créateur pendant 30 minutes. À la fin de la période de test, la version la plus lue sera « gagnante » et apparaîtra sur le profil du créateur, à moins qu’il ne la modifie. La fonctionnalité est disponible sur mobile pour l’instant, et Meta indique qu’à l’avenir, elle pourrait également proposer des outils d’intelligence artificielle pour générer des légendes et des vignettes.

Meta a également annoncé quelques fonctionnalités qui pourraient faciliter la gestion du contenu. Sur le tableau de bord professionnel d’un créateur, il sera désormais possible de voir les performances de tous ses posts et de prendre des mesures telles que masquer des posts de son profil ou les mettre à la poubelle.

Les créateurs disposeront également d’un peu plus de données sur l’évolution de leur contenu sur Facebook : la plateforme offrira aux utilisateurs une vue sur 90 jours, contre 28 auparavant. Parmi les autres nouveaux points de données, citons la performance d’une séquence par rapport aux autres vidéos d’un créateur, un indicateur de rétention des spectateurs qui montre quand l’audience a baissé, et le nombre de vues qui inclut les rediffusions d’une séquence.