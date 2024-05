Accueil » Résultats d’Apple T2 2024 : Entre déclin des ventes d’iPhone et succès croissant des services

Résultats d’Apple T2 2024 : Entre déclin des ventes d’iPhone et succès croissant des services

Résultats d'Apple T2 2024 : Entre déclin des ventes d'iPhone et succès croissant des services

Moins d’une semaine avant son événement très attendu sur l’iPad, Apple a publié ses résultats financiers pour le deuxième trimestre de l’exercice 2024, mettant en lumière des performances mitigées influencées par des facteurs externes tels que les fluctuations des taux de change.

L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires de 90,8 milliards de dollars, en baisse de 4,21 % par rapport à l’année précédente, avec un bénéfice net de 23,6 milliards de dollars, marquant une diminution de 2,47 %. Cependant, elle a aussi noté une légère augmentation de 0,65 % du bénéfice par action dilué.

La baisse globale du chiffre d’affaires est principalement attribuable à un recul de 10 % des revenus de l’iPhone, impactés par des défis comparatifs à l’année précédente lorsque l’entreprise avait réussi à reconstituer l’inventaire de l’iPhone après des perturbations liées au COVID-19. Malgré cela, certains marchés, comme la Chine continentale, ont connu une croissance des ventes d’iPhone.

En outre, les chiffres dressent un tableau prévisible de la gamme de tablettes de plus en plus obsolètes. Le chiffre d’affaires de l’iPad a encore chuté de manière substantielle (de 17 % d’une année sur l’autre) dans le contexte de l’attente la plus longue jamais enregistrée pour les nouveaux modèles – un problème qu’Apple est à quelques jours de rectifier enfin.

En revanche, les services d’Apple ont continué à exceller, générant un record de revenus de 23,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 14 % par rapport à l’année précédente. Cette hausse reflète la forte performance à la fois dans les marchés développés et émergents.

Innovations et expansion chez Apple

Tim Cook, PDG d’Apple, a souligné l’atteinte de records de revenus dans plus d’une douzaine de pays, incluant de nouveaux records trimestriels en Amérique Latine, au Moyen-Orient, ainsi qu’au Canada, en Inde, en Espagne et en Turquie.

Il a également introduit l’Apple Vision Pro, marquant une avancée dans le domaine du computing spatial, et annoncé des nouveautés imminentes pour la conférence mondiale des développeurs le mois prochain.

Bien que les résultats d’Apple aient été affectés par des éléments exceptionnels, l’entreprise continue de démontrer sa capacité à innover et à s’adapter à un environnement changeant. L’augmentation des revenus de services et l’expansion de la base installée de Mac, notamment grâce au nouveau MacBook Air M3, sont des indicateurs de sa solidité fondamentale.

Les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et aux conditions économiques externes ont certes pesé sur les performances trimestrielles d’Apple, mais l’entreprise semble bien positionnée pour le futur avec des innovations continues et une stratégie de diversification de ses sources de revenus. Les investisseurs et les consommateurs seront attentifs aux prochaines annonces qui pourraient signaler de nouvelles directions dans la stratégie de produits d’Apple.

En route vers une nouvelle ère ?

Il s’agit du dernier rapport de résultats avant la conférence WWDC d’Apple en juin ; c’est là que l’entreprise dévoilera son approche pour apporter des fonctionnalités logicielles d’IA générative à iOS, macOS, iPadOS et à ses autres plateformes. « Nous croyons au pouvoir de transformation et à la promesse de l’IA, et nous pensons que nous avons des avantages qui nous différencieront dans cette nouvelle ère« , a déclaré Cook lors de la conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes.

Apple serait en train d’étudier de potentiels partenariats avec Google et OpenAI. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la première vague de fonctions d’IA devrait fonctionner sur l’appareil, ce qui pourrait les aider à travailler plus rapidement tout en respectant les normes d’Apple en matière de protection de la vie privée.

Mais avant tout cela, Apple devrait annoncer mardi prochain de nouveaux iPad Pro (avec des écrans OLED pour la première fois) et des iPad Air remodelés, ainsi qu’une multitude de nouveaux accessoires pour accompagner ces appareils tant attendus.