Google Agenda pour Wear OS est désormais disponible avec les tâches, les tuiles et les complications

Google Agenda ajoute également deux nouvelles tuiles Wear OS pour « Prochain événement » et « Prochaines tâches ». La tuile « Prochaines tâches » affiche deux entrées à venir, et le fait de cliquer sur « Plus » en bas de la tuile ouvre simplement l’application complète.

L’intégration de Google Tasks dans l’application est peut-être plus importante encore . Cela signifie que vos tâches apparaîtront également mélangées à vos événements, avec un code couleur identique à celui que vous avez choisi dans votre Google Agenda. Vous pouvez ouvrir ces tâches directement sur votre montre et les marquer comme terminées, choisir de les ouvrir sur votre smartphone ou simplement les supprimer.

En bas de l’application, les utilisateurs peuvent voir à quel point le calendrier est synchronisé. Il existe également une tuile Agenda « Prochain événement » et une complication, et les complications de date existantes demanderont désormais aux utilisateurs s’ils souhaitent ouvrir Google Agenda ou l’application Agenda.

La semaine dernière, Google a déployé une application Gmail sur Wear OS compatible avec la Pixel Watch 2 et les smartwatches existantes fonctionnant sous Wear OS 3/3,5/4. Aujourd’hui, Google poursuit sur sa lancée et déploie également l’application Google Agenda pour Wear OS, qui inclut l’intégration de Google Tasks .