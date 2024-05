Feature Drop de mai 2024 de Google : Découvrez les nouvelles fonctionnalités d’Android

Chaque trimestre, Google propose une Feature Drop pour le monde Android, permettant ainsi de lancer de nouvelles fonctionnalités pour les téléphones, tablettes, montres et Chromebooks en une seule fois.

Aujourd’hui, la dernière Feature Drop est arrivée, apportant une multitude de nouveaux outils. Certaines fonctionnalités sont disponibles dès aujourd’hui, tandis que d’autres arriveront bientôt ou nécessitent une participation à un programme de test préalable.

Voici un aperçu complet des nouveautés de cette Feature Drop de mai 2024.

Édition de Messages Google

Après une longue période de tests, la fonctionnalité d’édition de messages dans l’application Google Messages est enfin disponible pour le grand public. Vous pouvez éditer uniquement les messages envoyés via RCS dans les 15 minutes suivant leur envoi. Une fois modifié, le message affichera un label « Modifié » pour informer tous les participants de la conversation du changement.

Cette nouveauté place Google Messages au même niveau que iMessage, qui propose l’édition des messages depuis un certain temps et qui adoptera également le protocole RCS plus tard cette année.

Partage de Hotspots

La nouvelle fonctionnalité « Instant Hotspot » permet de partager la connexion de données de votre téléphone avec votre tablette Android ou votre Chromebook d’un simple tapotement. Fini les besoins de connexion par SSID et mot de passe ! Bien que Google ait annoncé cette fonctionnalité comme « bientôt disponible », la date exacte de son lancement reste inconnue. Pour l’utiliser, vous devrez activer les services inter-appareils sur votre compte Google.

Changement d’appareils pour Google Meet

Si vous utilisez votre ordinateur portable pour un appel Meet mais que vous devez vous déplacer, vous n’aurez plus besoin de vous déconnecter pour rejoindre l’appel depuis votre téléphone. Il suffira de toucher l’icône de diffusion (Cast) pour transférer l’appel vers l’appareil souhaité. Comme pour le partage de hotspots, cette fonctionnalité nécessitera l’activation des services inter-appareils.

Widget de favoris pour Google Home

Très attendu, ce widget permet désormais de créer un raccourci pour contrôler vos appareils de maison connectée préférés directement depuis votre écran d’accueil. Par exemple, si vous utilisez fréquemment un interrupteur, vous pouvez l’ajouter à votre écran d’accueil pour un accès rapide sans avoir à naviguer dans l’application Google Home.

Pour le moment, cette fonctionnalité est réservée aux participants au programme preview publique de Google Home.

Tuile de favoris pour Google Home pour Wear OS

Analogue au widget mentionné précédemment, cette nouvelle fonctionnalité apporte les contrôles de la maison connectée à votre poignet. La tuile fonctionne comme toute autre tuile de Wear OS : placez-la dans la section souhaitée et accédez-y en balayant depuis l’écran d’accueil. Il existe également une complication pour ajouter un raccourci aux cadrans de montres compatibles.

PayPal sur Google Wallet pour Wear OS

Aux États-Unis et en Allemagne, vous pouvez désormais payer via votre compte PayPal sur Google Wallet depuis votre smartwatch. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre montre pour des paiements sans contact en utilisant les fonds de votre compte PayPal au lieu d’une carte de crédit ou de débit.

Nouvelles combinaisons Emoji Kitchen

La fonctionnalité Emoji Kitchen de Google vous permet de combiner différents emojis pour créer des images uniques et adaptées à votre situation actuelle. Les combinaisons possibles viennent de s’élargir, avec, par exemple, la possibilité de mixer l’emoji 🎧 avec 🪩 pour créer un casque audio avec une boule disco au centre.

Clés numériques pour plus de véhicules

Vous pouvez déjà verrouiller, déverrouiller et démarrer votre voiture avec votre téléphone Android, mais cette fonctionnalité n’était disponible que pour une sélection limitée de modèles et de marques. Cette liste s’élargit aujourd’hui pour inclure des modèles de MINI, Mercedes-Benz et Polestar.