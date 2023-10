Les Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Pro seraient dévoilés le 27 octobre

Le prochain processeur haut de gamme de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3, devrait être dévoilé à Hawaï entre le 24 et le 26 octobre, soit plus tôt que les années précédentes.

Selon certaines rumeurs, Xiaomi chercherait vraiment à être le premier fabricant de téléphones à présenter des appareils équipés de la nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 3.

Aujourd’hui, GSMArena rapporte qu’une nouvelle rumeur en provenance de Chine affirme que les Xiaomi 14 et 14 Pro seront annoncés le 27 octobre.

Les rumeurs indiquent que les deux smartphones seront dévoilés le 27 octobre, soit juste un jour après le Snapdragon Summit de Qualcomm. Ces deux smartphones seront les successeurs des Xiaomi 13 et 13 Pro, qui ont été lancés l’année dernière en décembre.

On sait peu de choses sur ces deux smartphones, si ce n’est qu’ils seront équipés de la puce Qualcomm Snapdragon la plus récente et la plus puissante. Les rumeurs indiquent que les deux smartphones seront dotés d’un nouveau design, de caméras réglées par Leica et qu’ils seront livrés avec MIUI 15 et Android 14.

Le Pro serait doté d’un châssis en titane et d’une connectivité satellite. Les deux smartphones ont déjà fait le tour des sites de certification chinois, et nous nous attendons à des améliorations au niveau de l’écran, de la caméra et de la charge. Un nouveau moteur de vibration pourrait également être introduit. La production en série des deux téléphones aurait déjà commencé.